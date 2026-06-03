Leire Martínez volvió a encontrarse con el público mexicano durante su presentación en el Teatro Metropólitan, donde además de interpretar canciones de su nueva etapa como solista, compartió reflexiones que muchos seguidores interpretaron como una referencia a su salida de La Oreja de Van Gogh.

La cantante española explicó que su álbum Historias de aquella niña nació a partir de cuestionamientos sobre los cambios que llegan cuando una persona abandona una etapa importante de su vida haciendo una referencia a su salida de la La Oreja de Van Gogh, recibiendo un fuerte aplauso del público

“Una de las cosas que se me ha ocurrido escribiendo este disco es que me planteaba qué ocurría cuando dejas de estar en un lugar. Puede ser una visita a una ciudad, una relación, un trabajo, pero de pronto cuando las cosas cambian dices: ‘¿Qué estará pasando ahí?, ¿habrá cambiado todo o será diferente?’”, expresó.

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Aunque no mencionó directamente a La Oreja de Van Gogh, sus palabras fueron recibidas por el público como una alusión a la separación que anunció la agrupación en 2024.

Durante el concierto, Leire también dedicó unas palabras a los seguidores que la acompañaron durante su etapa como vocalista de la banda española, con la que permaneció cerca de dos décadas.

“Agradezco a toda la gente que estuvo ahí durante 18 años y por eso escribí esta canción que se llama ‘Aquí estoy’”, dijo antes de interpretar uno de los temas más emotivos de la noche.

La cantante también incluyó en el repertorio algunos de los éxitos que popularizó con la agrupación como "Jueves" o "La playa" y "Puedes contar conmigo", entre muchos otros provocando la nostalgia de sus seguidores.

Alza la voz contra los feminicidios

Más allá de la música, Leire aprovechó el escenario para hablar sobre la violencia de género y los feminicidios, un tema que consideró urgente tanto en España como en México.

“En España las cifras son terribles, pero México no se salva y como sociedad no podemos permitirnos esas cifras de feminicidios. ¿Qué más da de qué color de piel somos, con quién nos acostemos o qué género nos representa? Somos personas”, señaló.

Tras su paso por la Ciudad de México, Leire continuará con su gira "Aquella Niña Tour", que visitará ciudades como Querétaro, Tijuana, Puebla, Veracruz, Torreón, Monterrey, Cancún y Mérida.

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