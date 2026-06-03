Después de varias semanas en medio de una pesadilla legal, este miércoles aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Julio Ibáñez y su camarógrafo Daniel García.

Después de que las autoridades sudafricanas determinaran su liberación definitiva y les devolvieran sus pasaportes, Ibáñez y García lograron regresar a México después de estar privados de su libertad en Sudáfrica. Con videos viralizados por Televisa, se mostró el reencuentro emotivo con sus familias.

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“Se terminó la pesadilla, han sido varios meses muy complicados para el buen Danny y para tu seguidor. Creo que hoy es el primer día en el que la vida nos hace justicia”, dijo Ibáñez antes de partir de Sudáfrica.

En su regreso al país, fue recibido por su esposa y su hija, quien le escribió en un cartel: "Bienvenido, papá" y lo recibió con un abrazo y un beso.

Por su parte, Daniel también fue recibido por su pareja entre abrazos y muestras de cariño.

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