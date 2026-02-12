El actor James Van Der Beek, fallecido ayer a los 48 años de edad, recibió un gesto lleno de amor de su amiga y compañera Katie Holmes, con quien protagonizó "Dawson's Creek"; la actriz le escribió una carta a mano con la que lo despidió.

Katie confesó que llora la pérdida con un corazón que sostiene la realidad de la ausencia de James y con una profunda gratitud por la huella que dejó en su vida y en el mundo.

Nacido el 8 de marzo de 1977 en Chester, en el estado de Connecticut, el actor estadounidense, falleció tras una batalla contra el cáncer de colon, saltó a la fama con el personaje de Dawson Leery en el drama juvenil que se emitió entre 1998 y 2003 en Estados Unidos.

La serie, creada por Kevin Williamson, se convirtió en un fenómeno cultural al abordar temas como la amistad, el amor y el peso de la adolescencia a la adultez en las seis temporadas.

Van Der Beek dio vida a un personaje idealista y soñador, con sus dudas existenciales sobre la vida y el amor que se convirtieron en el reflejo de una generación que lo vio crecer.

El actor apareció en los 128 episodios de la serie, al igual que Katie Holmes, quien daba vida a Joey Potter, la mejor amiga e interés amoroso de Dawson.

Katie Holmes le escribe una carta a James Van Der Beek

Katie compartió una foto de la carta que escribió a mano dedicada a su amigo Van Der Beek; confesó que aún está procesando su muerte, y que se siente agradecida de haber compartido un pedazo de su viaje.

"Formé algunas palabras con un gran corazón. Esto es mucho para procesar. Estoy muy agradecida de haber compartido un pedazo del viaje de James. Él es amado. Kimberly te amamos y estaremos siempre aquí para ti y tus hermosos hijos", se lee en el mensaje que acompaña la carta, en la que se lee un mensaje en el describe a James con cuatro palabras: Valentía. Compasión. Generosidad. Fuerza.

James Van Der Beek, conocido por Dawson's Creek, es padre de seis hijos junto a su esposa Kimberly Van Der Beek. Sus hijos se llaman Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. Aquí en noviembre de 2025.

La carta dice:

James. Gracias. Compartir espacio con tu imaginación es algo sagrado: respirar el mismo aire en la tierra del hacer creer y confiar en que el corazón del otro está a salvo en su expresión…

Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor — aventuras de una juventud única…

Valentía. Compasión. Generosidad. Fuerza.

Una apreciación por la vida y la acción tomada para vivirla con la integridad de que la vida es arte — creando un hermoso matrimonio, seis hijos amorosos — el viaje de un héroe.

Lloro esta pérdida con un corazón que sostiene la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por la huella que dejó en él.

A Kimberly y a los niños, estamos aquí para ustedes siempre. Y siempre estaremos ahí para colmarlos de amor y compasión.

Katie Holmes se despide de James Van Der Beek con una carta.

El actor vivió un giro inesperado en 2024, cuando anunció que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal; debido al empeoramiento de su enfermedad, Van Der Beek tuvo que cancelar su participación en la tan esperada reunión de la serie que lo catapultó a la fama, donde iba a reunirse con el elenco original para celebrar el legado de la producción que marcó una etapa crucial en su carrera.

El actor había sido uno de los primeros en confirmar su asistencia al evento, pero, a tan solo días de la fecha, se dio a conocer que, por razones de salud, no podría asistir.

Aunque no compartió detalles específicos sobre su diagnóstico en aquel momento, envió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su profunda tristeza por no poder ser parte de este importante momento para los seguidores de la serie.

"A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, pero mi agradecimiento por cada uno de ustedes nunca cambiará", escribió el actor en sus redes sociales.

Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, el intérprete utilizó su plataforma para concienciar sobre el cáncer colorrectal.

Una de sus últimas entrevistas públicas fue el pasado diciembre con la cadena estadounidense NBC, en la que habló por primera vez de su aparición virtual en 'Dawson’s Creek'. Su aspecto físico preocupó a la masa de seguidores de la serie, aunque afirmó que su pérdida de peso no estaba relacionada con el cáncer que padecía.

