La muerte de James Van Der Beek volvió a vestir de luto al medio del espectáculo. Conocido por su protagónico en la serie de los 90, "Dawson's Creek", el acto falleció esta mañana tras una larga lucha contra el cáncer colorrectal.

La noticia fue dada a conocer por la familia del actor através de un post en redes sociales, donde revelaron cómo fueron sus últimos días.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él pasó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Pedimos privacidad mientras despedimos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", escribieron.

Van Der Beek habló por primera vez de su enfermedad en 2024, cuando reveló su diagnóstico en una entrevista para la revista "People".

"Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia", dijo en ese entonces.

Aunque llevó todo su proceso en privado, el actor solía compartir algunos mensajes alentadores con sus seguidores. En marzo del año pasado, justo el día de su último cumpleaños, publicó un video en el que explicó que el cáncer lo hizo replantear su vida por completo:

"Soy digno del amor de Dios… y si soy digno del amor de Dios, ¿no debería también ser digno de mi propio amor?".

Asimismo, destacó el gran apoyo que recibía de su esposa y sus hijos, pilares fundamentales en su lucha.

El icónico Dawson se convirtió, también, en un portavoz sobre la importancia de los

Pero, además de la enfermedad, James se enfrentó a complicaciones económicas; y es que cubrir su tratamiento no era tarea fácil, incluso, se vio obligado a subastar algunos artículos de la serie que lo lanzó a la fama.

Su última aparición pública ocurrió en diciembre del 2025, en una charla para el programa "Today". Entonces, Van Der Beek se mostró positivo y con ánimos de seguir adelante.

“Me siento mucho mejor que hace un par de meses. Ha sido un camino largo. Me ha exigido más paciencia, más disciplina y más fuerza de la que sabía que tenía. Sabía que era fuerte, no sabía que era tan fuerte”, dijo.

