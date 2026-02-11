Más Información

“Caudillos culturales en la Revolución Mexicana” cumple 50 años; Krauze presenta su obra en El Colegio Nacional

UNAM rinde homenaje a Gerardo Estrada

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Paseo de las ancestras, esculturas sin consulta

¿Quién es Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes?

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Se reportó la muerte del actor , protagonista de la serie "Dawson's Creek", tenía 48 años y padecía .

En su página oficial de Instagram se dio a conocer la noticia con un emotivo mensaje en el que se informó que el actor falleció pacíficamente esta mañana, y que en verdad hay mucho que decir sobre los deseos que tenía, así como lo que pensaba sobre el amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo; se pidió privacidad en este difícil momento.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", se lee; el mensaje se acompañó con una foto de James.

Con esta foto despiden a James Van Der Beek en su cuenta oficial de Instagram.
El actor reveló en noviembre del 2024 que padecía un cáncer colorrectal, desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico,utilizó su plataforma para concienciar sobre su enfermedad, buscaba mantener un vínculo cercano con sus seguidores y compartir su experiencia de una manera abierta y sincera.

Van der Beek, quien interpretó a un sensible e inseguro Dawson Leery en "Dawson's Creek", tenía seis hijos con su esposa, Kimberly. El actor alcanzó la fama mundial por interpretar el papel principal en el drama adolescente que se emitió de 1998 a 2003. Recientemente, tuvo apariciones especiales en un episodio de "Walker" y en la película de Tubi "Sidelined: The QB and Me".

El actor ha llevado su enfermedad en privado. Foto: Instagram.
Estaba planeado que se uniría a sus compañeros de reparto de "Dawson's Creek" en septiembre de 2025, pero se vio obligado a abandonar la reunión por razones de salud.

James saltó a la fama a finales de la década de 1990 como el personaje principal en "Dawsons", aunque más tarde ganó reconocimiento por sus papeles en "Scary Movie", "Varsity Blues" y "Pose".

