El actor estadounidense James Van Der Beek, popular tras la serie "Dawson's Creek" (Dawson crece), habló por primera vez de su aparición virtual en la reunión del proyecto televisivo que lo catapultó a la fama y afirmó que su pérdida de peso "no estuvo relacionada con el cáncer" que padece.

"Había perdido muchísimo peso por el virus estomacal", dijo el actor en una entrevista en el programa Today de la cadena estadounidense NBC, emitido este viernes.

Van Der Beek agregó que aspecto en la reunión del elenco de "Dawson's Creek" el pasado septiembre, y que preocupó a la masa de seguidores de la serie, "no estaba relacionado con el cáncer". "Aunque con el cáncer todo es como: '¿Por qué no aumentamos el tamaño de ese virus estomacal?'", dijo.

Lee también: "Una artista en la familia", la película chiapaneca de sueños cumplidos que llega en Navidad

Aunque se sintió "destrozado por no poder ir a la reunión de la serie", sintió felicidad por su familia, que pudo ir en su representación.

"Esa noche, me conecté por Zoom y recibieron una ovación de pie solo por ocupar sus asientos. Y todo ese cariño que de otro modo me habría dirigido a mí, lo dirigió a mi familia. Fue uno de los momentos más hermosos que he presenciado. Estoy muy agradecido a los seguidores por hacerlo", agregó.

El actor reveló en noviembre del año pasado que padece un cáncer colorrectal. Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, ha utilizado su plataforma para concienciar sobre su enfermedad, buscando mantener un vínculo cercano con sus seguidores y compartir su experiencia de una manera abierta y sincera.

Lee también:Así en el nido de amor de Ángela Aguilar y Christian Nodal: lujos y fotos de la pareja en cada rincón

Van Der Beek tiene seis hijos con su esposa, Kimberly.

El actor es más conocido por interpretar el papel principal en el drama adolescente 'Dawson’s Creek', que se emitió de 1998 a 2003. Recientemente, tuvo apariciones especiales en un episodio de 'Walker' y en la película de Tubi 'Sidelined: The QB and Me'.