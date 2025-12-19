Ángela Aguilar y Christian Nodal tienen un nidito de amor que por ahora está decorado para la Navidad, el hogar de la pareja ubicado en Texas, está valuado en casi 5 millones de dólares.

Los detalles del hogar de la polémica pareja se dieron a conocer luego de que el event planner (organizador de eventos), Juan Camilo Obando, compartiera en sus redes cómo decoró la casa con tendencia Ralph Lauren; en la sala hay varios pinos navideños debidamente decorados con esferas color rojo, un techo muy alto decorado con lujosos candelabros.

Sala con árboles navideños en la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La entrada está decorada con un enorme moño rojo, y al abrir la puerta se observa una enorme fotografía de Christian y Ángela el día de su boda, en julio de 2024, a pocos días de que se hiciera público el romance entre ambos.

Una foto del día de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal decora la entrada del hogar de la pareja.

En la cocina se observa un jarrón decorado con motivos navideños, y un llamativo candelabro; fotos de la pareja, todas en blanco y negro, decoran cada rincón de la casa que se muestra en el video que está siendo muy comentado en redes.

Una chimenea adornada complementa lo que para muchos es sin duda un lugar acogedor y elegante.

"Hermosa decoración, pura elegancia y bonitos gustos, gracias por compartir, Dios te bendiga a ti Angelita Aguilar y a tu bendecida familia". "Un lugar digno de una Reyna, elegante, hermoso acogedor. Todo de buen gusto, que en su hogar siempre reine el amor, la paz, la alegría. ¡Que su dicha sea eterna!", se lee.

Aunque las críticas no podían faltar, pues usuarios criticaron tantos árboles y el lujo de la propiedad.

"Vacía de emoción como sus neuronas, que bendición que Inti está rodeada de amor por montones Cada quien tiene lo que se merece". "Muy bonito y todo. Pero recordé: 'Si con todo tu dinero comprarás el mundo entero, volverás a aquella cueva sos tu propio prisionero'", se lee entre los comentarios.

Hace unos días, Ángela compartió un video en el que mostró algunos detalles de la decoración navideña de la casa que comparte con Nodal; en el material también aparece Christian jugando con uno de sus perritos pug.

Esferas navideñas de Ángela Aguilar.

