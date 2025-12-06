Ángela Aguilar volvió a arrodillarse en el escenario al escuchar los aplausos y las porras del público que asistió al concierto que ofreció en Los Ángeles como parte de su gira "Libre Corazón".

La cantante de 22 años se conmovió al borde de las lágrimas cuando escuchó las porras y los gritos de apoyo, esto ocurre al mismo tiempo que en redes sociales continúan el ciberbullying.

Los ataques y criticas hacia la hija de Pepe Aguilar se recrudecieron desde que destapó su romance con el también cantante Christian Nodal, quien en ese momento acababa de hacer pública su separación con Cazzu, la argentina con quien tiene una hija llamada Inti.

Conmovida, Ángela Aguilar agradece al público

En medio del concierto de Ángela en Los Ángeles, la cantante confesó que no sabía si el destino le permitiría regresar a cantar sola al Dolby Theatre, por lo que estaba muy emocionada de que sí haya ocurrido.

"No sabía si el destino me iba a dejar poder cantar sola otra vez y el estar aquí con ustedes hoy un sueño total para mí", dijo con la voz entrecortada y en medio de la ovación de los presentes.

Ángela agradeció a las personas por no hacer caso a las críticas y preferir escuchar su música.

"Así que muchas gracias por estar gracias por no escuchar el ruido gracias por escuchar mi música", expresó.

En redes pueden leerse varios comentarios en los que aplauden el show de la mexicana.

"Estuve allí y amé el espectáculo todavía sigo con el corazón lleno. Qué show tan fenomenal… una energía preciosa, una vibra dulce y encantadora. Ángela tiene algo muy especial, una luz propia que te envuelve. De verdad, fue una noche demasiado bonita", se lee.

En su cuenta de Instagram, la cantante posteó un video que muestra los aplausos de la gente al final de su show.

"Gracias Los Ángeles", escribió; su esposo Christian Nodal comentó con varios emoticones de ojos encorazonados; el cantante de regional mexicano acompañó a su esposa en este show, incluso subió contenido a sus redes pero en dichos videos Ángela no apareció; la pareja prepara su boda religiosa, la cual se realizará en Zacatecas.

