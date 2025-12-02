Más Información

Netflix alista la adaptación de grandes éxitos literarios

Netflix alista la adaptación de grandes éxitos literarios

Persecución política desde el poder, ahora contra ciudadanos

Persecución política desde el poder, ahora contra ciudadanos

Leonardo Padura: "El miedo terrible a la vida es el más doloroso"

Leonardo Padura: "El miedo terrible a la vida es el más doloroso"

Rinden homenaje a Vargas Llosa en la FIL: autor de cinco obras maestras

Rinden homenaje a Vargas Llosa en la FIL: autor de cinco obras maestras

De la mano de Volpi, Osorio y Viqueira, "Agamenón" es revisitado desde el mundo del narcotráfico

De la mano de Volpi, Osorio y Viqueira, "Agamenón" es revisitado desde el mundo del narcotráfico

Instituto Cervantes lanza su anuario sobre el español en el mundo

Instituto Cervantes lanza su anuario sobre el español en el mundo

vivió un conmovedor momento como parte de su gira "Libre Corazón", pues fue elogiada por sus seguidores en Phoenix, donde se presentó la noche de ayer; la cantante agradeció las muestras de cariño de sus fans después de que ha estado perseguida por las críticas y el señalamiento tras destaparse el romance con el también intérprete Christian Nodal.

Hace más de un año, Ángela y Christian sorprendieron al hacer público que estaba enamorados y que retomarían una historia de amor que tuvieron que pausar en el pasado, después la pareja se casó por el civil y ahora preparan la boda religiosa en Zacatecas.

A la par de su polémica vida personal, Christian y Ángela siguen con sus carreras artísticas, y mientras que Nodal ha tenido llenos en sus shows, la hija de Pepe Aguilar ha batallado para llenar recintos, y algunos de sus conciertos no han lucido llenos.

Sin embargo, Ángela se ha mostrado agradecida con las muestras de cariño que ha recibido, y su reacción en su reciente show en Phoenix se ha hecho viral en redes, pues la cantante de 22 años se arrodilló en el escenario ante las porras, ovaciones y el grito de: "¡no estas sola!".

Lee también:

La cantante también agradeció a sus músicos, a quien les ha pedido que no dejen espacios entre canción y canción, pues planeaba no hablar muchos en sus conciertos, solo cantar, sin embargo, confesó en uno de su shows, que esto ha sido inevitable.

@rdz.nodangela.base Jamás estarás Sola @Angela Aguilar :) siempre estaremos para Ti!! #amor #nodal #angelaaguilar #quenadieapaguetuvoz #brillas ♬ Te Quiero para Mí - Angela Aguilar

Hace unos días, Ángela, su esposo Nodal y su familia, compartieron una cena para celebrar el Día de Acción de Gracias.

El gesto dividió opiniones y muchos lo vieron como reacción a la crisis de imagen derivada por su relación sentimental con Nodal, quien recién había anunciado el fin de su relación con Cazzu, cuando se destapó su romance con Ángela.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan. Foto: AP

Desesperados: Meghan y Harry recurren a astróloga para que los ayude a salvar su popularidad, revelan

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Nodal intenta cantar en inglés y redes lo destrozan: “¡Qué feo se oye!”, dicen

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral. Foto: Instagram

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Esto piensa Orlando Bloom del romance de Katy Perry y Justin Trudeau. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP / AFP

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Así reaccionó Orlando Bloom al romance de Katy Perry y Justin Trudeau

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley arrasa con espectacular vestido rojo de escote en Nashville

[Publicidad]