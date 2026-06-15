Sobre la cancelación de un acto público en Zacatecas el pasado fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la agenda presidencial se vaya a ver afectada por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros sectores.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “no, fue en particular en este caso, porque no consideré que fuera prudente (…) Siempre buscamos el diálogo, pero en este caso decidimos modificar la agenda”.

Con respecto al imprevisto en Zacatecas, explicó que “planteaban que iba a haber alguna interrupción en los eventos, entonces dije para qué, si estamos en espíritu mundialista, mejor vamos a San Luis y reprogramamos para Zacatecas”.

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Detalló que para atender las inconformidades “hay diálogo con Gobernación y con Educación, entonces para que generamos un mal momento y decidimos ir a San Luis”.

“Estuvo muy bonito lo de San Luis, porque es estuvimos con jóvenes con síndrome de Down, que ganaron el torneo, muy muy divertido estuvo la convivencia. Nos divertimos mucho”, dijo.

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