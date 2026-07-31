Han pasado más de tres décadas desde la última vez que un tenista mexicano apareció en el Top 100 de singles de la ATP. Luis Enrique “La Araña” Herrera fue el último representante nacional en ubicarse dentro de la élite, hasta el corte del 4 de octubre de 1993. Un año antes, en 1992, alcanzó la mejor posición de su carrera al colocarse como el número 49 del mundo.

A pesar de esa ausencia, la afición mexicana ha mantenido un respaldo al deporte blanco. Fidelidad que el director del Abierto de Los Cabos, José Antonio Fernández, destacó durante el décimo aniversario del torneo ATP 250.

“La afición ha ido creciendo, lo cual es increíble porque no tenemos un mexicano que esté en el Top 50 o el Top 100. Desde hace muchos años, no lo tenemos en ese ranking. La afición es sumamente noble, por lo que representa un papel fundamental. Empezamos en Acapulco y el resultado llegó a lo largo del tiempo aquí, a Los Cabos”, explicó en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

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Rodrigo Pacheco en el Abierto de Los Cabos - Foto: Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

En esa búsqueda, Fernández destacó que el Abierto de Los Cabos se ha convertido en una plataforma importante para el tenis mexicano, ya que forma parte de un proyecto que busca impulsar el desarrollo de jóvenes tenistas.

Bajo esa visión, desde el año pasado, la empresa Mextenis trabaja en conjunto con la Federación Mexicana de Tenis y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para impulsar el talento nacional a través del naciente circuito de la Junior Tennis Cup.

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Santiago González en el Abierto de Los Cabos - Foto: Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

“Representa muchísimo para el país poner a Los Cabos y Acapulco en alto. El poder trabajar de la mano con la Federación Mexicana de Tenis habla de consumar un proyecto en el cual estamos hablando de construir tenistas. El tema de la infraestructura es distinto, es un tema que le corresponde a la Federación, pero lo que hemos construido hoy en día es un valor importante para Los Cabos. Un valor para México y todos los eventos que se hacen en este gran país”, concluyó el directivo.

Aunque México no ha vuelto a contar con un representante en el Top 100 de singles desde 1993, en dobles sí ha tenido presencia entre la élite del deporte blanco. Santiago González alcanzó en noviembre del 2023 el séptimo lugar del ranking de la ATP, hasta ahora la mejor clasificación de su trayectoria.

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OPPO y Telcel reafirman su apoyo al tenis mexicano acompañando a Rodrigo Pacheco y Santiago González, quienes competirán por primera vez juntos en dobles, protagonizando uno de los momentos más esperados del torneo.