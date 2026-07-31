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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este viernes por la tarde a La Habana en su último viaje oficial para reunirse con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel.
El presidente aterrizó pasadas las 19:00 de la tarde (23.00 GMT) en el aeropuerto internacional de La Habana, con un retraso de hora y media sobre el horario previsto, y fue recibido en la pista por la viceministra de Relaciones Exteriores cubana Josefina Vidal.
Petro explicó recientemente en redes sociales que elegía la isla como último destino porque "la Cuba agredida" era "vital para la soberanía nacional y la lucha por la vida en el Caribe".
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gs/bmc
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