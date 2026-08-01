El estadio Libertad Financiera es el recinto para el partido entre el Atlético de San Luis frente a Tijuana, duelo que corresponde a la Jornada 3 del Apertura 2026 de al Liga MX.

Los potosinos tienen la obligación de ganar por estar de locales y porque no saben lo que es tener una victoria en este arranque del certamen del futbol mexicano.

En la fecha pasada, el cuadro rojiblanco logró rescatar el empate de 2-2 frente a los Tigres en su visita al estadio Universitario.

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David Rodríguez se encargó de hacer el gol que emparejó el marcador al minuto 89 del juego.

Por su parte, los Xolos están viviendo un gran momento en el comienzo de la campaña, ya que tienen dos victorias y cuentan con la presencia de Gilberto Mora, el niño maravilla de México.

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Los fronterizos encontraron la victoria frente al León en la fecha pasada gracias al penalti que convirtió el juvenil tricolor de gran manera.

Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Atlético de San Luis vs Tijuana