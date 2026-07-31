Culiacán, Sin. - En el municipio de Mocorito, afectado por las intensas lluvias que provocaron inundaciones, afectaciones en hogares y daños a carreteras, se inició un programa de ayuda a damnificados, con el reparto de 25 mil litros de agua, 600 despensas, 350 colchonetas, cien kits de estufas, entre otros artículos.

La gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla Valverde, en un primer recorrido por las zonas castigadas, anunció que se dispuso levantar un censo entre pobladores de los municipios de Guasave, Mocorito y Salvador Alvarado, para estimar las pérdidas en enseres domésticos que se tuvo en los hogares.

En un primer recorrido por las comunidades de Los Ángeles, Boca de Arroyo, Estancia, Guasima y Tepantita, en Mocorito, las brigadas que la acompañan distribuyeron 600 despensas, 350 colchonetas, cien kits de estufa y tanques de gas, el mismo número de colchones, cien kits de aseo personal, cien de limpieza y cien catres.

Las brigadas que la acompañan distribuyeron 600 despensas, 350 colchonetas, cien kits de estufa y tanques de gas, el mismo número de colchones, cien kits de aseo personal, cien de limpieza y cien catres. | Foto: Especiales.

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Las autoridades de salud que atienden a familias con algunos padecimientos entregaron material de curación, antibióticos, antiparásitos y seiscientos sobres de suero oralsa, y se distribuye abate para evitar la propagación de los mosquitos por acumulación de agua.

Yeraldine Bonilla, acompañada del comandante de la Novena Zona Militar, general Julio César Islas Sánchez, y funcionarios de su gabinete, supervisaron algunos tramos carreteros que presentan diversas afectaciones a fin de que la Secretaría de Obras Públicas inicie un programa de rehabilitación.

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Anunció que, una vez que se tenga todo el padrón de afectaciones tanto a la población como a la infraestructura, se van a atender todas las necesidades y reponer los enseres domésticos perdidos por las inundaciones causadas por las lluvias.

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