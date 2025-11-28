Más Información

Secretaría de Ciencia frena a Romero Tellaeche de su demanda contra Catherine Andrews

Millonaria restauración para el Centro Kalan es “un rotundo fracaso”: experto

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

"Terra Nostra", a 50 años, es la obra clásica de Carlos Fuentes

Escribir en un mundo cambiante: arranca hoy el Festival de Escribidores 2025

Firman acuerdo para proteger la libertad de expresión y la editorial

Los Aguilar celebraron el Día de Acción de Gracias en familia y con una foto muy especial en la que aparecieron los integrantes de una de las dinastías musicales más conocidas, aplaudidas y polémicas.

Pepe Aguilar, su esposa Aneliz, y sus hijos: Aneliz Aguilar, Leonardo Aguilar y protagonizaron la imagen en la que también aparece Christian Nodal, esposo de Ángela, y el prometido de Aneliz.

Los Aguilar han tenido un año lleno de altas y bajas, sobre todo Ángela, quien ha sido blanco de críticas desde que destapó su romance con Nodal; a más de un año de la boda por el civil, la pareja sigue dando de qué hablar mientras alista su .

Lo que se sabe de esa celebración planeada para mayo de 2026, es que se realizará en Zacatecas, con un ambiente y un menú muy mexicanos.

Ángela y Christian están en medio de sus respectivas giras en Estados Unidos, y ambos han sido captados acompañando al otro en sus presentaciones, donde han podido sentir el cariño del público a diferencia de las redes sociales, donde las opiniones sobre ellos están muy divididas.

Ángela Aguilar comparte parte del menú con el que ella, su esposo y el resto de su familia celebraron el Día de Acción de Gracias.
El cantante de regional mexicano compartió en sus redes un video agradeciendo su presente, mientras que Ángela presumió del menú que cenó junto a su familia en el Día de Acción de Gracias, una festividad en la que se da gracias por las bendiciones recibidas, especialmente por la familia y los amigos.

Christian Nodal compartió un mensaje de agradecimiento en redes sociales.
Su origen se remonta a 1621, cuando los peregrinos compartieron una comida de agradecimiento con los nativos americanos tras su primera cosecha en América; actualmente las familias se reúnen para compartir una cena tradicional con platos como el pavo y celebrar la gratitud y la unión.

