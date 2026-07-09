La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su rechazo a la propuesta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, quien propuso cobrar ISR a Afores y herencias.

En su conferencia mañanera de este jueves 9 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que no se tienen contemplados nuevos impuestos y, en su caso, dijo, “no sería para la gente”.

“Por lo pronto no lo tenemos planteado, si llegara a plantearse ya se explicaría, pero por el momento no lo tenemos planteado. Pero no sería para la gente. En todo caso serían otros mecanismos de mayor recaudación, pero al momento no lo tenemos programado”, dijo.

Lee también Dejan sola a Lenia Batres por defender cobro de ISR a Afores y herencias; Monreal rechaza que existan iniciativas

Al ser cuestionada sobre la propuesta de la ministra Batres, la Mandataria federal respondió: “No, no estoy de acuerdo yo con eso”.

“Ella decía que tendría que abrirse un debate legislativo”, se le dijo.

[Publicidad]

“En mi caso yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es opinión de la ministra y tiene todo derecho de tener una opinión. En nuestro caso no creemos que deban gravarse las herencias, que se gravan en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, no es algo extraño.

“Pero no es un planteamiento que nosotros haríamos”, expresó la titular del Ejecutivo.

apr