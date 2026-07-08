La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, justificó su voto a favor de cobrar Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los recursos provenientes de las cuentas individuales de retiro heredadas y legados, al considerar que los gravámenes son la única forma de “redistribuir la riqueza”.

En una videocolumna publicada en sus redes sociales, la autoproclamada “Ministra del Pueblo” señaló que el 50% de la población mundial posee actualmente menos del 2% de la riqueza del mundo, mientras que el 10% concentra más del 76%.

“El único mecanismo que tiene nuestro mundo para redistribuir esta riqueza es el pago de impuestos. Por eso consideramos que es justo que se pagaran impuestos a las herencias y legados”, afirmó Batres Guadarrama.

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Sin embargo, reconoció que la imposición de un gravamen no es una facultad que pueda asumir el Alto Tribunal, debido a que legislar le corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.

Para sustentar su respaldo a un posible cobro de ISR, Batres Guadarrama expuso que actualmente 24 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cobran un impuesto a la herencia o legado que asciende a 0.5% de los ingresos fiscales totales.

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“21 países lo cobran a las personas herederas por grado de parentesco y tres lo aplican sobre el valor de la propiedad de la persona fallecida”, abundó.

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El pasado jueves 2 de julio, el pleno de la Suprema Corte decidió por mayoría de votos que los recursos de cuentas individuales de retiro no deben pagar Impuesto Sobre la Renta, al estimar que forman parte del patrimonio generado por el trabajador fallecido.

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La propuesta de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra fue retirada por seis votos en contra y se determinó elaborar un nuevo proyecto que recoja las consideraciones expresadas durante el debate, con el fin de brindar protección económica a las personas designadas como beneficiarias.

“Tanto en este caso, como en el de la herencia y el legado, una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo y que, en estricto sentido, reproduce desigualdades sociales”, mencionó la ministra Batres durante la discusión.

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Por ello, hizo un llamado a que la Suprema Corte tienda a generar más distribución de la riqueza, en lugar de mayor concentración.

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