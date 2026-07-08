Después de meses de rumores y especulaciones, Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas hicieron oficial su relación. El cantante de corridos tumbados compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece besando a la actriz.

La confirmación del romance ocurrió el 8 de julio de 2026, luego de que la pareja fuera captada junta en distintos eventos y circulara un video en el que se les observa besándose. Con la publicación de Gabito, ambos dejaron atrás las dudas sobre su relación.

Gabito Ballesteros, de 26 años, es uno de los nombres más destacados del movimiento de los corridos tumbados. Originario de Cumpas, Sonora, el cantautor y productor discográfico ha ganado reconocimiento internacional gracias a colaboraciones como "AMG" y "Lady Gaga", temas realizados junto a Peso Pluma y Natanael Cano.

Antes de dedicarse por completo a la música, Ballesteros estudió Ingeniería Industrial, pero encontró en la composición y la producción musical el camino que lo llevó a convertirse en uno de los referentes del regional mexicano fusionado con sonidos urbanos.

Lee también Ana Serradilla, tras perder la posibilidad de ser madre: “Me duele no ser mamá, pero no es algo de lo que me arrepienta"

Gabito Ballesteros compartió en sus estados de Instagram esta foto con la actriz Samadhi Zendejas.

Samadhi Zendejas, de 31 años, cuenta con una amplia trayectoria como actriz y modelo de televisión. Inició su carrera desde niña en la telenovela "Atrévete a Soñar" y alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Jenni Rivera durante su adolescencia en la serie biográfica "Mariposa de Barrio".

[Publicidad]

La actriz también ha protagonizado producciones como "Falsa Identidad" y "Vuelve a mí", consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana.

Samadhi es cinco años mayor que Gabito, ese detalle también se convirtió en uno de los temas comentados por sus seguidores, aunque la pareja ha decidido mostrar públicamente la etapa que viven juntos.

La romántica fotografía está musicalizada por el tema "Fendi", cuya letra es la siguiente:

[Publicidad]

Amo tus errores

Me dominan todas nuestras emociones y esa forma de mirarme

Es fácil enamorarme

[Publicidad]

Amo tu silueta, y ese Fendi te hace verte más coqueta

Y tú contenta nunca estás y eso tiene que cambiar

Imperfecta todas son

[Publicidad]

Y de entre todas, solo me gustaste tú

Eres un ángel sin alas, solo eres tú, mi compañera predilecta

Me encanta cuando еres tú

[Publicidad]

Tan ocurrente y tan rica еn la intimidad

Nuestros secretos solo la luna y el mar podrán contar lo que ha pasado

Sueño hoy despierto a tu lado

[Publicidad]

Porque para mí solo tú eres perfecta

Amo tu silueta, y ese Fendi te hace verte más coqueta

Y tú contenta nunca estás y eso tiene que cambiar

Lee también Yolanda Andrade reaparece en cama y confiesa lo mal que se siente por la Esclerosis: "Hoy sí me tumbó el dolor"

rad