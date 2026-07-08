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La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer este miércoles a los nominados de la 68 edición del Premio Ariel, el máximo reconocimiento que distingue a lo mejor del cine mexicano. El anuncio se realizó en la Ciudad de México, donde se revelaron las producciones, actrices, actores y realizadores que competirán por la estatuilla.
Entre las categorías más esperadas destacan las de Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Coactuación Femenina, Mejor Coactuación Masculina y Mejor Revelación Actoral, que reúnen a intérpretes con destacadas actuaciones en algunas de las películas nacionales más comentadas del último año.
A continuación, la lista completa de los nominados al Premio Ariel 2026 en las principales categorías.
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Lista de nominados al Ariel 2026
MEJOR ACTRIZ
- Ángela Molina, “Cosmos”
- Diana Sedano, “Juana”
- Emma Dib, “La eterna adolescente”
- Mónica del Carmen, “Las mutaciones”
- Natalia Reyes, “Aún es de noche en Caracas”
MEJOR ACTOR
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- Andrés Catzín, “Cosmos”
- Ernesto Rocha, “Adiós, amor”
- Hoze Meléndez, “Cocodrilos”
- Mauricio Isaac, “Café Chairel”
- Osvaldo Sánchez, “En el camino”
MEJOR COACTUACIÓN FEMENINA
- Arcelia Ramírez, “Cocodrilos”
- Margarita Sanz, “Juana”
- Ángeles Cruz, “Las locuras”
- Ruth Ramos, “La eterna adolescente”
- Teresita Sánchez, “Cocodrilos”
MEJOR COACTUACIÓN MASCULINA
- Bernardo Gamboa, “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”
- Héctor Kotsifakis, “Pérdida total”
- Manuel Cruz Vivas, “Cocodrilos”
- Mariano López Sosa, “En el camino”
- Roberto Sosa, “Las locuras”
MEJOR REVELACIÓN ACTORAL
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- Aurora Dávila, “Vainilla”
- Carolina Guzmán, “La reserva”
- Donovan Said, “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”
- Laura Uribe Rojas, “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”
- Víctor Miguel Prieto Simental, “En el camino”
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