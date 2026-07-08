Espectáculos | 08-07-26 | 12:43 | Actualizada | 08-07-26 | 12:53 |

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer este miércoles a los nominados de la 68 edición del Premio Ariel, el máximo reconocimiento que distingue a lo mejor del cine mexicano. El anuncio se realizó en la Ciudad de México, donde se revelaron las producciones, actrices, actores y realizadores que competirán por la estatuilla.

Entre las categorías más esperadas destacan las de Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Coactuación Femenina, Mejor Coactuación Masculina y Mejor Revelación Actoral, que reúnen a intérpretes con destacadas actuaciones en algunas de las películas nacionales más comentadas del último año.

A continuación, la lista completa de los nominados al Premio Ariel 2026 en las principales categorías.

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Lista de nominados al Ariel 2026

MEJOR ACTRIZ

  • Ángela Molina, “Cosmos”
  • Diana Sedano, “Juana”
  • Emma Dib, “La eterna adolescente”
  • Mónica del Carmen, “Las mutaciones”
  • Natalia Reyes, “Aún es de noche en Caracas”

MEJOR ACTOR

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  • Andrés Catzín, “Cosmos”
  • Ernesto Rocha, “Adiós, amor”
  • Hoze Meléndez, “Cocodrilos”
  • Mauricio Isaac, “Café Chairel”
  • Osvaldo Sánchez, “En el camino”

MEJOR COACTUACIÓN FEMENINA

  • Arcelia Ramírez, “Cocodrilos”
  • Margarita Sanz, “Juana”
  • Ángeles Cruz, “Las locuras”
  • Ruth Ramos, “La eterna adolescente”
  • Teresita Sánchez, “Cocodrilos”

MEJOR COACTUACIÓN MASCULINA

  • Bernardo Gamboa, “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”
  • Héctor Kotsifakis, “Pérdida total”
  • Manuel Cruz Vivas, “Cocodrilos”
  • Mariano López Sosa, “En el camino”
  • Roberto Sosa, “Las locuras”

MEJOR REVELACIÓN ACTORAL

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  • Aurora Dávila, “Vainilla”
  • Carolina Guzmán, “La reserva”
  • Donovan Said, “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”
  • Laura Uribe Rojas, “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”
  • Víctor Miguel Prieto Simental, “En el camino”

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