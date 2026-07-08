Dentro de ocho días, el Atlante tendrá su primer partido oficial en su regreso a la Liga MX y será nada más y nada menos que en una reedición del Clásico del Pueblo contra Necaxa.

Los Potros, que toman el lugar del Mazatlán en la Primera División, jugarán de local en el estadio Banorte en su regreso a la Liga MX y en este nuevo capítulo para la institución, lo harán junto a Caliente.mx como patrocinador, extendiendo la relación comercial que mantienen desde 2024.

"Acompañar al Atlante en su regreso a la Liga MX es el reflejo de la confianza y la visión compartida que hemos construido durante los últimos años. En Caliente.mx nos entusiasma seguir formando parte de este proyecto y respaldar a una institución con una afición apasionada y una historia que ocupa un lugar especial dentro del deporte nacional”, comentó Fernanda Sainz, Chief Commercial Officer de Caliente.mx.

En sus 12 años en la Liga de Expansión MX, el Atlante ganó cuatro títulos, y ahora está listo para regresar al máximo circuito por la gloria.

"Los logros más importantes se construyen con paciencia, convicción y mucho trabajo. Hoy estamos viviendo un momento muy importante para la institución y nos llena de orgullo hacerlo junto a aliados que han confiado en nuestro proyecto y nos han acompañado en el camino. Estamos listos para afrontar este nuevo reto", agregó Emilio Escalante, vicepresidente de Atlante FC.

Como parte de esta alianza, Caliente.mx pone a disposición de sus usuarios una línea de campeón de +5000 para Atlante FC en el Apertura 2026, es decir, si apuestas mil pesos en esta selección generarían un retorno potencial de 51 mil pesos.