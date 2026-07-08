Xochitepec. - Al iniciar la audiencia en el caso del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, por los delitos de violencia familiar y violencia vicaria, la jueza que lleva el caso, Adriana Carrera Ortiz, concedió un receso de 30 minutos, luego que la defensa expusiera que no conocían la carpeta de investigación.

Tras la solicitud, la jueza ordenó el traslado de la carpeta a los abogados y se inició el tiempo de receso en esta audiencia, que tiene lugar en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, junto al penal del mismo nombre, en Morelos, donde pernoctó Rodríguez Padilla. El exdirector de Pemex luce la misma ropa con la que fue detenido ayer en la CDMX; pantalón oscuro y camisa blanca. Tiene el semblante demacrado y solo este fajado por el frente.

Audiencia de Víctor Rodríguez Padilla entra receso de 30 minutos; defensa desconoce la carpeta de investigación. Foto: Justino Miranda

El abogado de la defensa, Víctor Manuel Solís Huitrón, también pidió que esta y las demás audiencias fueran privadas, para no vulnerar los derechos de la mujer víctima y otras personas involucradas, pues el caso se ha vuelto muy mediático.

Lee también Exdirector de Pemex no tiene porqué escapar de la justicia, aseguran abogados; defensa rechaza prisión preventiva por violencia familiar y vicaria

Por su parte, la fiscalía rechazó la solicitud, con el argumento de que la defensa no presentó un buen argumento.

La jueza rechazó la petición de la defensa, por mala argumentación, y decidió que las audiencias serán públicas. Foto: Justino Miranda

La jueza rechazó la petición de la defensa, por mala argumentación, y decidió que las audiencias serán públicas, siempre y cuando no se publiquen los nombres completos de las víctimas y no se tomen fotos.

[Publicidad]

Se tenía previsto que la audiencia iniciara alrededor de las 14:30 horas.

dmrr/cr