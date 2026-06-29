La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el amparo directo promovido por el influencer Rodolfo Márquez, “Fofo Márquez”, que pretendía anular la sentencia de 17 años y seis meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa, tras agredir a Edith “N” en febrero de 2024 en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan.

El Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito solicitó al Máximo Tribunal atraer el caso, para definir los criterios que deben tomar en cuenta los juzgadores en materia penal, para determinar si una agresión violenta contra una mujer constituye una tentativa de feminicidio.

Durante la sesión el secretario general de acuerdos le manifestó al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, que existía mayoría de votos por no ejercer la facultad de atracción.

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“Señor ministro presidente: en consecuencia, no se ejerce la facultad de atracción en la solicitud 622/2026”, refirió el secretario general de acuerdos.

El 22 de febrero de 2024, el influencer agredió a Edith “N” y el 24 de enero del 2025, fue declarado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa y el 29 de enero de ese año fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión, así como pagar una multa de más de 277 mil pesos.

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