Exreo asegura que Fofo Márquez tiene lujos en el penal de Texcoco; “lo vi con su control de Xbox y usando sus redes”, afirma

Un nuevo video sobre el caso del influencer Fofo Márquez volvió a encender las redes sociales. Esta vez, quien habló fue un exreo que asegura haber coincidido con él dentro de prisión, revelando algunos detalles sobre cómo era su vida dentro del penal.

El clip comenzó a circular en TikTok, donde rápidamente se volvió viral y generó miles de comentarios entre usuarios que siguen de cerca el caso del también llamado “Niño Millonario”.

Exreo revela cómo vio a Fofo Márquez dentro del penal

El clip fue publicado por el usuario Adrián, conocido en la plataforma china como Rey del Fardo, quien ha ganado seguidores por compartir historias sobre su experiencia en prisión y su actual arresto domiciliario.

En uno de sus videos, respondió a la pregunta de un seguidor que quería saber si alguna vez se había encontrado con Rodolfo Alcaraz, nombre real del influencer, dentro del penal de Texcoco, donde actualmente cumple condena.

De acuerdo con su relato, sí llegó a verlo en un par de ocasiones y aseguró que el influencer tenía ciertos privilegios dentro del lugar.

"La neta sí lo topé. Estaba en las marraneras. La primera vez que lo vi yo estaba caminando sobre el kilómetro, y el morro salió con su control de Xbox y con la cháchara. Sí nos quedamos como de qué, qué ped*, ese morro quién era. Ya después me dijeron que era el Fofo Márquez", contó.

En el mismo videoclip, el exreo explicó que posteriormente el youtuber habría sido cambiado de celda después de que comenzó a subir contenido a redes sociales desde el interior del penal.

Según su versión, esta situación provocó que las autoridades tomaran medidas.

"Empezó a subir contenido a las redes y cosas que no debía y lo sacaron de ahí, lo subieron a vivir a las íntimas, en resguardo sin que nadie lo viera, sin que nadie le hablara y así fue como lo conocí", expresó.

¿Por qué Fofo Márquez está en el penal de Texcoco?

Rodolfo “Fofo” Márquez fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón” después de salir del penal de Barrientos el 31 de enero.

Su traslado ocurrió luego de que la Secretaría de Seguridad del Estado de México iniciara una investigación por los golpes que recibió por parte de custodios dentro de esa cárcel.

🚨🚨 "No chilles" ¡Difunden video en el que se ve a custodios del Centro Penitenciario agrediendo a Rodolfo "#Fofo" Márquez!



Tras el presunto maltrato, las autoridades informaron que destituyeron a los oficiales y se inició una investigación sobre el caso.#Video: especial pic.twitter.com/LSwkf5TMtY — El Universal Estado de México (@Univ_Edomex) January 31, 2025

Cabe recordar que, el creador de contenido fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, tras la agresión contra Edith “N”.

El caso ocurrió el 22 de febrero de 2024 en Ciudad Brisa, Naucalpan, cuando el influencer golpeó a la mujer después de un percance vial. Tras su detención, enfrentó un proceso judicial mientras permanecía en el penal de Barrientos, donde finalmente un juez determinó su responsabilidad en el delito.

