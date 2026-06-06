Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), policía de Baja California, Guardia Nacional (GN), Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un inmueble, tres vehículos, una aeronave Cessna 206, 24 cargadores, 377 cartuchos y 24 kilos de posible cocaína en Mexicali el pasado 5 de junio.

En un comunicado de prensa, dichas dependencias de seguridad detallaron que esto fue derivado de labores de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y una operación "coordinada".

En la misma partiparon el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, dos aeronaves de ala fija T-6C+ y un helicóptero UH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana.

Aseguramiento de inmueble, vehículo, drogas y más en Mexicali, Baja California. Foto: Especial

Aseguramiento de inmueble, vehículo, drogas y más en Mexicali, Baja California. Foto: Especial

Lee también FGR solicitará a EU deportar a exmilitar detenido por ICE; investiga su responsabilidad en la desaparición de los 43

"Dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información por parte de autoridades de ese país", agregaron.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Mexicali, Baja California, para continuar con las investigaciones.

"Se logró una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 5 millones de pesos", concluyen.

Aseguramiento de inmueble, vehículo, drogas y más en Mexicali, Baja California. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc