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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), policía de Baja California, Guardia Nacional (GN), Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un inmueble, tres vehículos, una aeronave Cessna 206, 24 cargadores, 377 cartuchos y 24 kilos de posible cocaína en Mexicali el pasado 5 de junio.
En un comunicado de prensa, dichas dependencias de seguridad detallaron que esto fue derivado de labores de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y una operación "coordinada".
En la misma partiparon el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, dos aeronaves de ala fija T-6C+ y un helicóptero UH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana.
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"Dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información por parte de autoridades de ese país", agregaron.
Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Mexicali, Baja California, para continuar con las investigaciones.
"Se logró una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 5 millones de pesos", concluyen.
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dft/bmc
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