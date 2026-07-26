Adán Augusto se ausenta y aplican la barredora

Nos cuentan que quien desde hace tres semanas e igual número de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso no se ha aparecido es el senador Adán Augusto López, sobre quien han circulado versiones de que le fue retirada la visa de entrada a Estados Unidos porque forma parte de los investigados en ese país en relación con huachicol fiscal y otros delitos. Nos dicen que mientras tanto, en diversas áreas administrativas del Senado se empezó a aplicar la barredora a funcionarios cercanos a don Adán, muchos de ellos provenientes de Tabasco, como el excoordinador de Comunicación Social, Fernando Kim Pulido, quien durante más de un año se dedicó a trabajar para la senadora con licencia por Chihuahua, Andrea Chávez, en lugar de hacer su tarea institucional en la Cámara Alta.

Tras bronca del Castillo, homenajean a guardianes del Mundial

En medio de la polémica que aún rodea el uso del Castillo de Chapultepec para la cena de la FIFA y la falta de claridad sobre la investigación de la FGR por posibles violaciones a la ley, en Palacio Nacional ya preparan un acto con otro mensaje: el reconocimiento a quienes participaron en el Operativo Kukulcán durante el Mundial 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el martes una ceremonia en el AIFA para distinguir a integrantes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y corporaciones que participaron en el dispositivo de seguridad, que el gobierno presume como uno de los mayores éxitos logísticos del torneo. Nos dicen que se busca colocar nuevamente en el centro la narrativa de los resultados en seguridad, justo cuando el debate público se ha concentrado en la cena celebrada en Chapultepec. Habrá que ver si los aplausos en Santa Lucía alcanzan para apagar el ruido.

Ligan a alcaldes michoacanos con El Jardinero

Tres alcaldes de Michoacán, los de Turicato, Huetamo y Tacámbaro, están en la mira de las agencias de seguridad de Estados Unidos, por presuntos nexos con Audias Flores Silva, "El Jardinero", quien aspiró a suceder al capo Nemesio Oseguera, "El Mencho", al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Dos son del Partido del Trabajo y uno del extinto PRD, y nos detallan que están ligados a la célula que todavía dirige El Jardinero, por medio de sus familiares, pese a que está preso en el penal del Altiplano, en espera de extradición. Nos recuerdan que Flores Silva nació en Huetamo, en la Tierra Caliente.

Largas y plácidas licencias por el caso Sinaloa

Nos recuerdan que esta semana se cumplen tres meses de la apertura del proceso judicial en Estados Unidos contra el entonces gobernador de Sinaloa —hoy mandatario con licencia—, Rubén Rocha Moya, y 9 integrantes y exintegrantes de su gobierno. Fue el 29 de abril cuando el Departamento de Justicia estadounidense anunció la acusación formal de complicidad con el narcotráfico contra los 10 de Sinaloa y la solicitud de que sean extraditados. Y aunque no hay respuestas claras sobre las investigaciones ni sobre los implicados, nos comentan que quienes de plano ni sudan ni se acongojan son don Rubén, quien cuenta con seguridad oficial, y el senador Enrique Inzunza, quien ya suma tres meses de dietas y sueldos completos, sin aparecer en los trabajos de la Comisión Permanente y sin perder el fuero.

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