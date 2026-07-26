Cuautitlán Izcalli, Méx.— A tres meses de la inauguración del Tren Felipe Ángeles usuarios dicen sentirse satisfechos con la mejora en los tiempos de traslado desde Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan hacia la Ciudad de México, aunque no es así para las corridas con dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y desde la terminal hacia Buenavista.

“Yo por ejemplo esta semana esperé el tren en Prados Sur más de 40 minutos. Sí llegas más rápido porque una vez que te subes ya son como 40 minutos a Buenavista, ¿pero esperar a que pase el tren 40 minutos?, es mucho tiempo”, declaró Jonathan, vecino de Tultitlán.

Jonathan refirió que no son suficientes las frecuencias con las que pasan los trenes, puesto que la gente comienza a aglomerarse entre semana en las estaciones con dirección a Buenavista. “Sí llegas rápido una vez arriba, pero para llegar, por ejemplo, a las nueve de la mañana un lunes, tienes que estar esperando el tren antes de las 7:30, pensando que se tardará en pasar de 30 a 40 minutos”.

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En tanto, sigue vigente la tarifa promocional y los usuarios pagan 11.50 pesos por viaje largo y 45 pesos por el recorrido completo.

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