Zumpango, Méx.— La entrada en operaciones del Tren Felipe Ángeles está transformando la movilidad de quienes residen en los municipios aledaños al aeropuerto y de los viajeros, pues cada día, en promedio, 5 mil 800 personas usan el transporte ferroviario para llegar o salir de la terminal aeroportuaria, indicó el director Comercial y de Servicios del AIFA, Antonio López Ramírez.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que han detectado que de los 5 mil 800 usuarios, alrededor de mil 300 son pasajeros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que van a la Ciudad de México y 350 personas son las que llegan a la terminal Clara Krause/AIFA, provenientes de la capital del país.

“Estamos creciendo en conectividad. Hay una transformación en la forma en la que las personas se transportan hacia y desde la Ciudad de México. De los municipios aledaños están utilizando el aeropuerto Felipe Ángeles para transbordar. Es decir, llegan aquí al aeropuerto en tren y toman algún autobús para llegar a su destino final”, dijo.

Lee también Buscan mejorar conexión entre Ecatepec, Tecámac y el AIFA; rehabilitan 40 kilómetros de la Vía Morelos

La principal forma de llegar es el vehículo particular. Sin embargo, el Tren Felipe Ángeles convierte al aeropuerto en un nodo para llegar a diferentes destinos, ya sea por las 24 rutas a otras ciudades de diferentes estados o por el Mexibús.

“Ahorita por el tiempo que lleva operando el tren, dos meses, creo que es muy palpable cómo los otros medios de transporte están incrementando su uso. Por ejemplo, el Mexibús que corre a Ojo de Agua, ya hemos recibido solicitudes para incrementar las frecuencias porque ya se empiezan a saturar. No sólo son pasajeros aeroportuarios, son pasajeros terrestres a los que se les está ofreciendo otra alternativa de conectividad”, mencionó el directivo.

[Publicidad]

Sostuvo que, a través del tren, las personas tienen mayor certidumbre ante posibles condiciones de tráfico, razón por la que en el futuro mediano, continuará fortaleciendo la llegada de pasajeros a la terminal aérea.

Lee también Aduanas de México decomisa 60 mil cajetillas de cigarrillos en el AIFA procedentes de Tailandia; intercambia información con el CBP de EU

“No es tan fácil identificar la cantidad exacta que representa para el aeropuerto en incremento porque hay otras variables que han favorecido. Uno es el crecimiento orgánico. El AIFA ha tenido una tendencia de crecimiento sostenido. La entrada en operación de Mexicana, con su nueva flota está abriendo nuevos destinos y fortaleciendo nuevas frecuencias a destinos que ya teníamos. Y el efecto del Mundial”, refirió López.

[Publicidad]

Aumentan pasajeros

En el primer semestre de 2026, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles registró un incremento de 7.1% en el número de pasajeros con relación al mismo periodo de 2025, lo que es atribuido a cuatro factores: el crecimiento sostenido del AIFA, la entrada en operación del Tren Felipe Ángeles, el Mundial y la nueva flota de aviones de Mexicana, informó el ejecutivo.

El crecimiento identificado al primer semestre de este año, dijo, es importante al tener en cuenta una contracción en el transporte aéreo en México, asociada al precio de los combustibles.

Lee también Incendio en Azcapotzalco deja dos animales de compañía muertos; se desconocen las causas del siniestro

[Publicidad]

“Hasta mayo México tenía registrado una desaceleración de 0.3% contra el transporte de pasajeros. Hay tres aeropuertos que están creciendo, es Monterrey, el AIFA y Mérida, y sin duda el Tren Felipe Ángeles tiene un efecto positivo en ese caso”, explicó.

Durante junio, por la celebración del Mundial, el AIFA recibió a selecciones y vuelos tipo chárter con aficionados, lo que dejó como resultado un incremento de 60 mil pasajeros comparado con el mismo mes de 2025, y la estimación es que con el inicio de las vacaciones de verano, siga en aumento el número de usuarios.

“En julio ya estamos teniendo una tasa promedio de 21 mil pasajeros diarios tanto de arribo como de salida, y en los meses anteriores estamos hablando de entre 19 mil y 20 mil pasajeros. La proyección es que continuemos en esa tasa de crecimiento de alrededor de 7% y eventualmente alcanzar 9%. Estimamos que este julio sea alrededor de 7% y 9% superior a 2025”, destacó Antonio López Ramírez.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.