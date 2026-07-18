Durante junio, los organismos de transporte de la Ciudad de México tuvieron 4.5 millones de viajes adicionales, en el contexto de la Copa del Mundo 2026, dio a conocer el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

Durante la presentación del balance económico del Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, detalló que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro registró 2.5 millones de viajes extras.

“Operativamente, en cuanto al transporte de la Ciudad de México, estas son cifras preliminares, pero, digamos, ya de los organismos de transporte tuvimos 4.5 millones de viajes adicionales durante el mes de junio”, indicó.

El secretario resaltó que adicionalmente se hizo un trabajo en conjunto con la Asociación de Bancos de México (ABM), con el fin de que se pudieran recibir las tarjetas de crédito y débito como método de pago en los sistemas de transporte.

“Obtuvimos tarjetas de 84 países. Y esto refrenda que obtuvimos turismo de 84 países diferentes, porque utilizaban sus tarjetas internacionales para pagar el Metro y el Metrobús”, dijo.

Entre quienes usaron sus tarjetas bancarias para utilizar el transporte capitalino estuvieron visitantes originarios de Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido y Brasil.

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Asimismo, el funcionario señaló que en cuanto a membresías temporales de Ecobici, que pueden estar relacionadas con la demanda temporal, también aumentó 47.5% durante el mes de junio.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que la red de trolebuses también tuvo un aumento de 21% en sus viajes. “El Mundial viajó en tren, la electromovilidad nos llevó al Mundial”, expresó.

Con información de Frida Sánchez

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