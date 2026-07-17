Metrópoli | 17-07-26 | 17:47 |

Valle de Chalco, Méx.- Un resultó con una herida de bala, luego de que presuntamente intentó proteger a su dueño tras una riña registrada ayer en la colonia La Concepción del municipio de .

La Unidad de Protección Animal de Valle de Chalco informó que el canino fue atendido en coordinación con la .

Un médico veterinario de la UPA acudió al domicilio donde se registraron los hechos para brindarle los servicios médicos al perro herido.

Un médico veterinario de la UPA acudió al domicilio donde se registraron los hechos. Foto: Especial
Un médico veterinario de la UPA acudió al domicilio donde se registraron los hechos. Foto: Especial

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Sin embargo, al no contar con área de quirófano y especialista en ortopedia, el gobierno municipal determinó solicitar el apoyo de la asociación para ofrecer la debida atención al can lesionado por proyectil de arma de fuego.

El ejemplar macho fue reportado como estable y recibe tratamiento para su recuperación.

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"En Valle de Chalco no se va tolerar el maltrato animal", puntualizó la autoridad local, mientras que en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue presentada una denuncia por maltrato animal y lesiones.

vr/cr

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