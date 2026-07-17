El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro invitó a la ciudadanía a adoptar a los perros rescatados que actualmente alberga el Centro de Transferencia Canina (CTC), además de sumarse con donaciones de alimento y artículos para apoyar su manutención, en el marco del noveno aniversario.

El Centro de Transferencia Canina se ubica en Avenida de las Culturas s/n, en la alcaldía Azcapotzalco, y brinda atención todos los días del año, de 10:00 a 17:00 horas. Cualquier persona puede acudir como posible adoptante, realizar donaciones de alimento y artículos para los perros o participar como voluntario para convivir con ellos.

Cada perro que llega al CTC recibe atención veterinaria, alimentación, higiene, vacunación, esterilización y un proceso de socialización que mejora su calidad de vida y facilita su adopción por una nueva familia.

El Centro de Transferencia Canina cumple nueve años de operación. Foto: Especial

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Los animales son rescatados principalmente de las vías electrificadas del Metro, en un trabajo coordinado entre las áreas de Transportación y Protección Civil de la Gerencia de Seguridad Institucional, con el objetivo de ponerlos a salvo y brindarles atención especializada.

Las personas interesadas también pueden consultar los requisitos para adoptar y obtener más información a través del portal oficial del Metro: https://www.metro.cdmx.gob.mx/adoptame.

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Albergue Animal del Metro cumple 9 años

Este sábado 18 de julio, el Centro de Transferencia Canina cumple nueve años de operación como un espacio único en el mundo que brinda refugio temporal a los perros recuperados en las estaciones e instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

Los animales son rescatados principalmente de las vías electrificadas del Metro. Foto: Especial

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De julio de 2025 a julio de 2026, el CTC concretó la adopción de 107 perros, mientras que otros 12 fueron reconocidos por sus propietarios y regresaron con sus familias.

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El STC reconoció el apoyo altruista de personas que donan alimento, medicamentos y artículos para el cuidado de los perros, tanto de manera individual como grupal. También agradeció la colaboración de estudiantes de nivel medio superior y superior que dedican parte de su tiempo a pasear y convivir con los lomitos, acciones que calificó como una ayuda invaluable para el funcionamiento del centro.

vr/cr