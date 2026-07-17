Nueve gatos y cuatro perros encontraron un hogar durante la jornada de adopción de perros y gatos organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la Glorieta de los Insurgentes.

De acuerdo con Mónica Garduño, directora general de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC, en la jornada participaron 15 perros y nueve gatos; explicó que todos los animales fueron rescatados, algunos por personal del Metro y otros tras ser víctimas de maltrato, abandono o atropellamientos.

Precisó que todos los animales son entregados vacunados y desparasitados, además de que pasaron por un proceso de recuperación médica y de adaptación emocional. “Está hermoso y ya queremos llevarlo a la casa y darle mucho amor”, comentó Guadalupe Reyes, quien adoptó a Nube, un gato blanco.

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