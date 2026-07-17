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ALMOLOYA.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó está tarde ante una jueza de control al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, acusado de formar parte de la red más grande de huachicol fiscal.
Desde la una tarde, el panista comparece por videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, que se conectó con el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Almoloya de Juárez, Estado de México.
La diligencia se desarrolla de manera privada y no se permitió el acceso a los medios de comunicación.
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Después de las 14:00 horas, la jueza decretó un receso y se espera que la diligencia se reanude a las 19:00 horas.
Se espera que una vez que ello ocurra, se califique la legalidad de la detención del primer gobernador de oposición al PRI y después la FGR realice la imputación formal ante la jueza.
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Al Centro de Justicia Penal Federal, se dieron cita abogados y familiares de algunos de los detenidos por este caso.
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