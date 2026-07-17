A unos días de la controversia que generaron sus declaraciones sobre los perros en “Ventaneando”, el conductor Pedro Sola visitó un centro de rehabilitación animal, donde convivió con animales rescatados.

Durante la emisión de este 17 de julio del programa de espectáculos, se presentó una cápsula sobre la visita que realizaron Sola, Linet Puente, Ximena Pérez “La Choco” y Mónica Castañeda. Sin embargo, fue el conductor quien compartió cómo vivió la experiencia, pues se trataba de la primera vez que acudía a una fundación.

“Fue una experiencia muy peculiar porque curiosamente cuando hay perros a mi alrededor, en primer lugar a mí no se me acercan. Yo no sé por qué. Yo creo que me huelen que no soy cariñoso”, comentó.

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Sola explicó que no les tiene miedo a los perros, pero reconoció que no estaba acostumbrado a convivir con ellos y que estar en un lugar dedicado a su cuidado le generó sensaciones "extrañas".

En un momento del video, se observa al conductor acercarse y tocar a uno de los perritos que era cargado por una de las encargadas del centro.

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El presentador detalló que Mónica Castañeda le enseñó cómo acercarse a los animales, primero permitiendo que los perritos del centro Yaakunah lo olieran y se familiarizaran con él.

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“Todos estaban muy cariñosos, tranquilos. Ni ladraban”, añadió.

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Además, el presentador de televisión conoció el trabajo que existe detrás de este tipo de centros y algunas de las historias de animales que han sido rescatados tras vivir situaciones de abandono o maltrato.

“Me dio mucha emoción, estuve a nada de llorar dos veces, pero me contuve”, expresó.

Sobre la polémica que surgió por sus declaraciones, el conductor reconoció que la situación “ha sido tremenda” para él.

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Cabe mencionar que la visita ocurrió días después de que TV Azteca anunciara la implementación de un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal dirigido a sus equipos corporativos y de producción.

“En TV Azteca y Grupo Salinas creemos firmemente en la protección animal y el respeto por todos los seres vivos”, señaló la televisora en un comunicado leído por Pati Chapoy durante la emisión del jueves 16 de julio.

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En el mensaje, la empresa indicó que las declaraciones realizadas por Pedrito Sola no representan los valores de la compañía.

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros?

La controversia surgió luego de que el conductor expresara abiertamente su molestia por la presencia de perros en espacios como restaurantes y centros comerciales.

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“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada… o los que llevan tres en una carriola. Dan ganas de darles un balazo… a los dueños”, expresó.

A raíz de sus declaraciones, asociaciones protectoras de animales, figuras públicas y algunas marcas manifestaron su inconformidad. Posteriormente, Sola ofreció una disculpa pública por sus palabras.

Esta semana también se dio a conocer una denuncia formal presentada por la organización Va por sus Derechos contra Pedrito Sola y quienes resulten responsables ante la Fiscalía General de Justicia, por una posible apología del maltrato animal y presunta provocación pública a cometer un delito.

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*Con información de Reyna Avendaño y Mariel López