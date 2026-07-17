El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que para este año el acumulado será de 50 millones de árboles plantados con el fin de reforestar los bosques de la entidad.

Se han plantado árboles en Áreas Naturales Protegidas (ANP), zonas de captación de agua y reservas, explicó e indicó que durante las campañas de reforestación 2022-2025, se plantaron 36 millones 935 mil árboles, lo que posibilitó la restauración forestal de aproximadamente 46 mil hectáreas.

Durante las campañas de reforestación 2022-2025, se plantaron 36 millones 935 mil árboles. | Foto: Especial.

Ramírez Bedolla señaló que la campaña actual de reforestación inició el pasado 27 de junio con el objetivo de plantar 13 millones de árboles más en este año. De esta cifra, 10 millones provienen de la Comisión Forestal del Estado (Cofom), mientras que los 3 millones restantes son aportaciones realizadas por diversas instituciones.

Los municipios que han concentrado el mayor volumen de plantaciones y que lideran la iniciativa de restauración ambiental se encuentran Hidalgo, Morelia, Ocampo, Paracho, Nahuatzen, Uruapan y Erongarícuaro.

Ramírez Bedolla señaló que la campaña actual de reforestación inició el pasado 27 de junio con el objetivo de plantar 13 millones de árboles más en este año. | Foto: Especial.

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Asimismo, el gobernador michoacano dijo que este año las acciones de conservación intervendrán de manera directa en 18 Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como en las cuencas del lago de Pátzcuaro, Río Duero, lago de Cuitzeo y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, zonas cruciales para el equilibrio hídrico y la biodiversidad del estado.

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El plan de trabajo se ha visto reforzado por el programa pionero “Bio Renace: “Dispersando Vida”, una iniciativa de vanguardia tecnológica que impulsa la restauración de los ecosistemas forestales, mediante la dispersión aérea de semillas utilizando drones de última generación.

Se tiene proyectado dispersar 200 mil semillas durante la presente temporada. | Foto: Especial.

Con esta estrategia, diseñada específicamente para atender sitios de difícil acceso o que sufrieron afectaciones severas, se tiene proyectado dispersar 200 mil semillas durante la presente temporada, consolidando a Michoacán como un referente en esta materia, consideró.

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