Alejandra Estudillo llegó a la Copa México de Clavados con la misión de confirmar el gran momento que atraviesa en la plataforma de 10 metros. Respaldada por el mayor grado de dificultad entre las competidoras a nivel internacional y por una constante evolución en su nivel competitivo, la mexicana asumió el papel de favorita desde el inicio de las actividades en el Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara.

La clavadista chiapaneca respondió a las expectativas con una actuación sólida y segura, demostrando desde sus primeras ejecuciones la calidad que la ha convertido en una de las principales cartas de México para los próximos compromisos internacionales.

Con una combinación de potencia, técnica y precisión, Estudillo fue imponiendo condiciones en una prueba marcada por la presencia de atletas de gran jerarquía.

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¡EL MÁS DIFÍCIL! 😱🇲🇽👏🏻



Alejandra Estudillo, la clavadista con mayor grado de dificultad del mundo, muestra su trabajo en Guadalajara.



Leobardo Vázquez - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/SzrKxK9jSQ — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 17, 2026

Tras completar sus cinco saltos, la olímpica mexicana se adueñó de la cima de la clasificación al acumular 315.75 puntos, superando por estrecho margen a la china Zhixin Qu, quien finalizó en la segunda posición con 313.80 unidades. El resultado confirmó a Estudillo como una de las protagonistas de la competencia y una seria aspirante a las medallas.

La destacada jornada para la delegación nacional se completó con la actuación de Samantha Jiménez, quien también mostró un alto nivel para colocarse en el tercer puesto con 305.25 puntos. Con dos mexicanas entre las tres mejores de las preliminares, México dejó claro que cuenta con una poderosa generación en la plataforma de 10 metros y alimentó la ilusión de conquistar el podio ante su afición.

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