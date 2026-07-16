Después de dejar una grata impresión en su debut olímpico (París 2024), con un destacado sexto lugar, Alejandra Estudillo ha convertido cada entrenamiento en una oportunidad para acercarse a la élite mundial de los clavados.

La mexicana, considerada una de las atletas con mayor proyección dentro de la Selección Nacional, ha enfocado sus esfuerzos en perfeccionar aspectos técnicos y mentales.

Ese trabajo constante la ha llevado a convertirse en la clavadista con los saltos con el mayor grado de dificultad a nivel mundial, en sus ejecuciones en la plataforma de 10 metros, una condición que —lejos de generarle presión— representa una motivación adicional para seguir superando sus límites, con miras a Los Ángeles 2028.

“Soy la mujer con más grado de dificultad en el mundo. Pienso quedarme de esa manera, perfeccionarlo, porque sé que lo puedo hacer mucho mejor... Todavía hay mucho margen de mejora. Estoy muy contenta con la serie de clavados que tengo en este momento. No tengo miedo a demostrar lo que sé”, mencionó.

Estudillo, quien combina su preparación académica y deportiva en Estados Unidos, aseguró que uno de sus principales objetivos es consolidarse como una referente internacional, capaz de competir de tú a tú con las grandes potencias, lo cual desea demostrar en cada evento.

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