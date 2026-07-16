Con la Copa México de Clavados como el último gran ensayo antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Alejandra Estudillo llega a Guadalajara decidida a dar un paso más en su crecimiento deportivo.

La chiapaneca tiene claro que el objetivo es competir por los primeros lugares en la plataforma de 10 metros, una meta respaldada por los resultados que ha conseguido recientemente en el circuito colegial de Estados Unidos.

Para ella, competir en territorio mexicano representa una motivación especial. El respaldo de la afición, sumado al trabajo que ha realizado dentro y fuera de la alberca, le ha permitido dejar atrás dudas, para afrontar la competencia con una mentalidad renovada.

“Estar en casa es una gran responsabilidad y una enorme motivación. Todos estamos retando nuestros límites para dar más. Me siento segura, voy con todo; no tengo miedo y pienso pelear por los primeros lugares. Es una competencia muy importante”, comentó.

Estudillo, quien también tuvo palabras de reconocimiento para el equipo mexicano que competirá en el Centro Acuático Metropolitano, destacó que una parte fundamental de su preparación ha estado enfocada en el aspecto mental.

La clavadista considera que fortalecer su confianza y capacidad para manejar la presión será determinante para alcanzar un nuevo nivel competitivo.

[Publicidad]

“La parte mental es muy importante. Tengo a mis padres, que me llenan de paz; ellos me dicen que hay que tener los pies en la tierra y la mirada en el cielo”, finalizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.