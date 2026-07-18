Este viernes, 17 de julio, el vigente campeón del futbol mexicano regresará a la acción: Cruz Azul visitará al Atlético de San Luis en el Estadio Libertad Financiera para disputar la Jornada 1 del Apertura 2026.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido.

Universal Deportes 08:57 PM ¡Gol de Cruz Azul! ¡Gooooool! Atlético San Luis 2, Cruz Azul 3. Jeremy Márquez (Cruz Azul) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Carlos Rodríguez.



Universal Deportes 08:54 PM Se agregan ocho minutos al segundo tiempo del partido.

Universal Deportes 08:44 PM ¡Cruz Azul rescata el empate! ¡Gooooool! Atlético San Luis 2, Cruz Azul 2. Jeremy Márquez (Cruz Azul) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Luka Romero con un centro al área.



Universal Deportes 08:38 PM ¡Gol de Cruz Azul! ¡Gooooool! Atlético San Luis 2, Cruz Azul 1. Gabriel Fernández (Cruz Azul) convirtió el penalti remate con la derecha por el centro de la portería.



Universal Deportes 08:25 PM ¡Penal para Cruz Azul!

Universal Deportes 08:24 PM Cambio de Cruz Azul. Cambio en Cruz Azul, entra al campo Luka Romero sustituyendo a Omar Campos.

Universal Deportes 08:16 PM ¡Segundo gol del Atlético de San Luis! ¡Gooooool! Atlético San Luis 2, Cruz Azul 0. Rafa Llorente (Atlético San Luis) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Leonardo Flores con un pase de cabeza.

Universal Deportes 08:10 PM ¡Gol del Atlético de San Luis! ¡Gooooool! Atlético San Luis 1, Cruz Azul 0. Sébastien Salles-Lamonge (Atlético San Luis) remate con la izquierda desde el centro del área.



Universal Deportes 08:10 PM Empieza el segundo tiempo.

Universal Deportes 08:00 PM Regresan los futbolistas a la cancha para prepararse rumbo al segundo tiempo.

Universal Deportes 07:52 PM Termina el primer tiempo sin goles: Atlético de San Luis (0-0) Cruz Azul.

Universal Deportes 07:50 PM ¡Cerca para Cruz Azul! Carlos Rotondi (Cruz Azul) remata al larguero, remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Christian Ebere.

Universal Deportes 07:47 PM ¡Otro remate fallado! Remate parado bajo palos a rás de suelo. David Rodríguez (Atlético San Luis) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

Universal Deportes 07:32 PM ¡Error del Atlético de San Luis! Remate fallado por Leonardo Flores (Atlético San Luis) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.



Universal Deportes 07:20 PM ¡Tarjeta amarilla para el Atlético de San Luis! Rafa Llorente (Atlético San Luis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.





Universal Deportes 07:08 PM ¡Cerca para Cruz Azul! Remate rechazado de Christian Ebere (Cruz Azul) remate con la derecha desde muy cerca.



Universal Deportes 07:02 PM Rueda el balón en el Estadio Libertad Financiera.

Universal Deportes 06:56 PM Ambas escuadras ya se encuentran en la cancha para seguir el protocolo de la Liga MX.

Universal Deportes 06:42 PM ¿Qué alineación utilizará el Atlético de San Luis para disputar su primer partido en el Apertura 2026?

Alineación del Atlético de San Luis para enfrentar a Cruz Azul - Foto: @AtletideSanLuis en X

Universal Deportes 06:32 PM ¿Cuál será el once titular de Cruz Azul para enfrentar al Atlético de San Luis?

Alineación confirmada de Cruz Azul para la Jornada 1 del Apertura 2026 - Foto: @CruzAzul en X

Universal Deportes 06:22 PM ¿Por dónde podrá verse el partido? 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN/Disney+ Premium/ViX Premium.

Atlético de San Luis vs Cruz Azul | Las acciones más destacadas del partido