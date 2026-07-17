Teocaltiche, Jal. - Tres hombres de una misma familia desaparecieron en junio pasado en Teocaltiche, Jalisco, y la Fiscalía estatal los busca sin éxito.

La vicefiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, explicó que uno de ellos desapareció a inicios del mes pasado cuando salió de su casa en una motocicleta, mientras que los otros dos desaparecieron cinco días después cuando sujetos armados los privaron de la libertad.

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La vicefiscal identificó a las víctimas como José Manuel Gómez Núñez, Érick Arturo Gómez Aguilera y Antonio de Jesús Silvestre Gómez.

Indicó que hasta ahora se han cateado tres domicilios, pero no se ha logrado dar con el paradero de estas tres personas; reveló que la principal línea de investigación tiene que ver con la venta de drogas, pues al parecer una de las víctimas estaba involucrada en esa actividad.

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JACL/cr