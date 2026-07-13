Más de 600 elementos de diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno participaron en el simulacro de hechos de alto impacto en Jalisco convocado por la V Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; las autoridades informaron que este martes se repetirá el ejercicio en el estado.

Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad de Jalisco, informó que el simulacro de reacción operativa se implementó en siete puntos de ingreso carretero a la Zona Metropolitana de Guadalajara; sin embargo, no se obstruyeron las vialidades.

El simulacro contempló escenarios de alto impacto como los llamados “narcobloqueos”, una situación que autoridades de seguridad han identificado como una de las posibles respuestas de grupos delictivos ante operativos o acciones en su contra, mediante cierres carreteros y movilizaciones para obstaculizar el paso de fuerzas de seguridad.

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Señaló que los tiempos de arribo de las unidades a los puntos de control asignados variaron según el patrullaje ordinario y consideró que las diferencias son naturales debido a que las unidades realizan sus labores habituales de vigilancia al momento que se activa la alerta, lo que sirve para medir un escenario apegado a la realidad.

El coordinador explicó que uno de los objetivos del ejercicio fue que el tiempo de respuesta, desde la llegada de la primera unidad tras la alerta emitida, hasta el arribo de los últimos elementos, no superara los 30 minutos, dependiendo de la distancia entre cada punto de movilización.

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"Es una aproximación a la realidad. Así como Protección Civil realiza simulacros por sismos, la mesa de seguridad evalúa sus capacidades ante cualquier eventualidad", detalló Alarcón Estrada.

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Las autoridades estatales indicaron que este martes 14 de julio se repetirá el ejercicio en el mismo horario con la posibilidad de modificar algunos de los puntos carreteros intervenidos durante el primer simulacro.

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Nuevamente el gobierno estatal llamó a mantener la calma, ceder el paso a los vehículos de emergencia, atender las indicaciones de las autoridades y evitar compartir información no verificada o generar rumores en redes sociales durante este ejercicio.

Los puntos donde se desarrolló el simulacro fueron

Carretera a Chapala

Carretera a Colima

Carretera a Puerto Vallarta

Carretera a Saltillo

Nuevo Periférico

Autopista a Zapotlanejo

Ingreso a Puerto Vallarta

Exterior del Centro Penitenciario de Ixtapa, en Puerto Vallarta.

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En tanto, en Nayarit el gobierno estatal informó de último momento que se sumaría a este simulacro y una hora antes de que iniciara la movilización alertó a los ciudadanos sobre lo que ocurriría.

“Durante la jornada se observará un despliegue de unidades policiales, vehículos de emergencia y personal operativo en distintos puntos del estado”, indicó la autoridad estatal a través de un comunicado y pidió a la población no alarmarse porque “se trata únicamente de un ejercicio preventivo”.

Hasta ahora ningún funcionario estatal ha informado sobre los resultados obtenidos y si, al igual que en Jalisco, se repetirá el simulacro este martes.

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