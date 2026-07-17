Un incendio se registró la tarde de este viernes en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Aldana y Calle A, en la colonia Potrero del Llano, alcaldía Azcapotzalco.

Elementos del Personal Táctico Operativo, en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, acudieron al sitio para combatir el fuego. Tras controlar las llamas, realizaron labores de enfriamiento y remoción de escombros.

Un incendio se registró en una casa habitación ubicada en el cruce de la calle A y avenida Cuitláhuac, en la colonia Potrero del Llano, alcaldía Azcapotzalco. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL.

En el lugar, los servicios de emergencia valoraron a una persona, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de su estado.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, dos animales de compañía murieron a consecuencia del incendio.

Elementos del Personal Táctico Operativo realizaron labores de enfriamiento y remoción de escombros. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL.

Las causas que originaron el siniestro aún no han sido informadas y las labores de los cuerpos de emergencia continúan en la zona.

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