Nueva York. Una densa capa de humo procedente de los incendios forestales en Canadá ha provocado este jueves una caída drástica en la calidad del aire en gran parte de Estados Unidos, desde los Grandes Lagos hasta la ciudad de Nueva York.

La peor calidad del aire se registra en las zonas más cercanas a los incendios activos, concentrándose en Minnesota, Wisconsin y la provincia canadiense de Ontario.

En Minneapolis, el Índice de Calidad del Aire (AQI) alcanzó un nivel de 343, categorizado como "peligroso", según IQAir.

Lee también Incendio forestal en España deja al menos 12 fallecidos; mayoría de las víctimas mortales podrían ser extranjeros

🇨🇦🔥 Ontario bajo alerta



Al menos 183 incendios forestales siguen activos y las autoridades advierten por la mala calidad del aire.#VIDEO: Scott Hatton vía Storyful pic.twitter.com/iTu17fPEtu — El Universal (@El_Universal_Mx) July 16, 2026

Esta crisis ambiental se ha visto agravada por un fenómeno meteorológico conocido como "cúpula de calor" (heat dome), que ha atrapado el humo cerca de la superficie. Se espera que las nubes de humo continúen desplazándose hacia el sur a lo largo del día, pudiendo llegar incluso hasta el estado de Maryland.

🇨🇦 | Una enorme columna de humo proveniente de incendios forestales en Canadá se cierne sobre el Noreste y el Medio Oeste, con algunos estados reportando una calidad del aire peligrosa. Más de 122 millones de personas están bajo alertas de calidad del aire en una docena de… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 16, 2026

Cielos anaranjados y una densa bruma en Nueva York

En la ciudad de Nueva York, los neoyorquinos amanecieron con cielos anaranjados y una densa bruma que ha reducido drásticamente la visibilidad, afectando incluso los vuelos desde el aeropuerto de LaGuardia.

[Publicidad]

⚠️🇨🇦 Situación apocalíptica en Toronto, Canadá



🔸 Nuevas imágenes de Toronto muestran que una densa capa de humo provocada por los incendios forestales ha cubierto toda la ciudad.



🔸 La calidad del aire en Toronto es reportada actualmente como la peor del mundo. pic.twitter.com/2HX4DLPgaD — HispanTV (@Nexo_Latino) July 15, 2026

Las autoridades estatales han emitido un aviso por la calidad del aire debido al humo provocado por los más de 100 incendios activos en Canadá.

Lee también Investigan dos incendios forestales presuntamente provocados en Hidalgo durante 2026

Massive Wildfires Ravage Northern Ontario pic.twitter.com/3glnESK4h1 — TaraBull (@TaraBull) July 15, 2026

El Índice de Calidad del Aire en Nueva York ya había alcanzado los 110 puntos el jueves por la mañana, según IQAir, un nivel clasificado como "malsana para grupos sensibles".

[Publicidad]

Ante este escenario, el Departamento de Salud ha instado a la población a tomar precauciones extraordinarias, advirtiendo que la exposición a las partículas finas del humo puede causar dificultad para respirar, tos, mareos y fatiga.

Views from train engineers near Armstrong, Ontario, Canada, as wildfires continue to push across the province.



Multiple fires have ran 20+ miles in the last 24 hours, and others have crossed the international border from Minnesota into Canada. pic.twitter.com/ZcHFJS8c0P — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 15, 2026

El alcalde de la ciudad, Zohran Kwame Mamdani, recurrió a las redes sociales para alertar sobre la situación y explicó que "la combinación de calor peligroso y aire insalubre es una seria amenaza para la salud de los neoyorquinos".

Lee también Detienen a hombre por provocar incendio en Sierra de Guadalupe; enfrentaría hasta 5 años de prisión

[Publicidad]

Como respuesta a la doble emergencia climática, las autoridades neoyorquinas han activado protocolos extraordinarios que incluyen la apertura de centros de enfriamiento y la distribución de mascarillas KN95 gratuitas en cientos de puntos a lo largo de los cinco distritos.

🔴 #AHORA | Incendio forestal extremo azota el norte de Ontario, Canadá. pic.twitter.com/Tvrz9tE584 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 15, 2026

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss