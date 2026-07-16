Mundo | 16-07-26 | 09:07 |

Nueva York. Una densa capa de humo procedente de los en ha provocado este jueves una caída drástica en la calidad del aire en gran parte de Estados Unidos, desde los Grandes Lagos hasta la ciudad de Nueva York.

La peor se registra en las zonas más cercanas a los incendios activos, concentrándose en Minnesota, Wisconsin y la provincia canadiense de Ontario.

En Minneapolis, el Índice de Calidad del Aire (AQI) alcanzó un nivel de 343, categorizado como "peligroso", según IQAir.

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Esta crisis ambiental se ha visto agravada por un conocido como "cúpula de calor" (heat dome), que ha atrapado el humo cerca de la superficie. Se espera que las nubes de humo continúen desplazándose hacia el sur a lo largo del día, pudiendo llegar incluso hasta el estado de Maryland.

Cielos anaranjados y una densa bruma en Nueva York

En la ciudad de Nueva York, los neoyorquinos amanecieron con cielos anaranjados y una densa bruma que ha reducido drásticamente la visibilidad, afectando incluso los vuelos desde el .

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Las autoridades estatales han emitido un aviso por la calidad del aire debido al humo provocado por los más de 100 incendios activos en Canadá.

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El Índice de Calidad del Aire en Nueva York ya había alcanzado los 110 puntos el jueves por la mañana, según IQAir, un nivel clasificado como "malsana para grupos sensibles".

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Ante este escenario, el Departamento de Salud ha instado a la población a tomar precauciones extraordinarias, advirtiendo que la exposición a las partículas finas del humo puede causar dificultad para respirar, tos, mareos y fatiga.

El alcalde de la ciudad, Zohran Kwame Mamdani, recurrió a las redes sociales para alertar sobre la situación y explicó que "la combinación de calor peligroso y aire insalubre es una seria amenaza para la salud de los neoyorquinos".

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Como respuesta a la doble emergencia climática, las autoridades neoyorquinas han activado protocolos extraordinarios que incluyen la apertura de centros de enfriamiento y la distribución de gratuitas en cientos de puntos a lo largo de los cinco distritos.

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ss

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