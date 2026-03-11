Tras la activación de la cuarta contingencia ambiental por ozono del año, la mañana de este 11 de marzo, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) amaneció con mala calidad del aire, por contaminantes PM2.5 y PM10 en algunos puntos.

Al corte de las 8:00 de la mañana, el índice de aire y salud reportó mala calidad del aire en la alcaldía Gustavo A. Madero y en el municipio de Coacalco.

Lee también SSC despliega operativo en el AICM por protesta de taxistas; prevén afectaciones en accesos a Terminal 1 y 2

Se registró mala calidad del aire con riesgo alto para la salud en las estaciones Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México; así como en la estación Villa de las Flores, en el Estado de México.

En las estaciones Merced, Iztacalco, Iztapalapa, Centro de Ciencias de la Atmósfera y UAM Xochimilco, en la CDMX, la calidad del aire es aceptable; así también en la estación Tlalnepantla, ubicada en el Estado de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL