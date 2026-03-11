Más Información

Tras la activación de la cuarta contingencia ambiental por ozono del año, la mañana de este 11 de marzo, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) amaneció con mala calidad del aire, por contaminantes PM2.5 y PM10 en algunos puntos.

Al corte de las 8:00 de la mañana, el índice de aire y salud reportó mala calidad del aire en la alcaldía Gustavo A. Madero y en el municipio de Coacalco.

Lee también

Se registró mala calidad del aire con riesgo alto para la salud en las estaciones Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México; así como en la estación Villa de las Flores, en el Estado de México.

En las estaciones Merced, Iztacalco, Iztapalapa, Centro de Ciencias de la Atmósfera y UAM Xochimilco, en la CDMX, la calidad del aire es aceptable; así también en la estación Tlalnepantla, ubicada en el Estado de México.

