La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina desplegó un dispositivo de seguridad con diversos elementos en las inmediaciones de la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ante el anuncio de manifestaciones en los accesos de taxistas en protesta por la operación de unidades de aplicación.

“Policías de la #SSC en dispositivo de seguridad ante posible arribo de manifestantes a inmediaciones de terminal 1 y 2 del @AICM_mx, te recomendamos anticipar tu salida y utilizar como #AlternativaVial | Calz. Ignacio Zaragoza, Eje 3 Oriente y Av. Oceanía”, refirió la cuenta de X de vialidad de la SSC.

Autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recomendaron a las y los pasajeros que tengan vuelo programado para este 11 de marzo, llegar con anticipación.

A través de redes sociales, las autoridades aeroportuarias recordaron que para el día de mañana se prevén afectaciones en las vialidades de acceso a las terminales del Aeropuerto, “por lo que te recomendamos anticipar tu llegada si tienes un vuelo programado”.

Asimismo, sugirieron llegar al estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva, en Magdalena Mixiuhca, y de ahí usar su servicio gratuito de transporte a la terminal 2.

Cabe recordar que, ante la cercanía del Mundial, taxistas del AICM anunciaron que a partir de este miércoles, y de manera permanente, realizarán movilizaciones en las terminales 1 y 2, mismas que se replicarán a los demás aeropuertos del país, pues señalan que el Gobierno Federal sigue apoyando "en lo oscurito" a los aplicaciones como Uber y Didi para que trabajen sin pagar permisos y cuotas establecidos desde hace más 40 años.

En un comunicado, los inconformes señalaron que esa situación ha causado demasiadas molestias e incertidumbres en el gremio, toda vez que no ha habido ningún posicionamiento real por parte de las autoridades gubernamentales.

Todo ello, argumentaron, ha provocado que los propietarios de los autos que trabajan en Uber y Didi, se hayan podido extender sin problema alguno y de manera ilegal, por todas las terminales aéreas del territorio nacional, sin que ofrezcan seguro del pasajero en caso de robo, accidente o falla mecánica de la unidad.

"La movilización que haremos a partir del próximo miércoles será de carácter permanente hasta que las autoridades gubernamentales y aeroportuarias se comprometan por escrito a no modificar las disposiciones legales actuales, para que los taxistas de aplicación cuenten cómodamente con un traje a la medida", resaltaron los permisionarios.

