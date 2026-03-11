Más Información

FGR investigaba desde 2025 narconómina de “El Mencho”; orden de aprehensión se giró en noviembre

FGR investigaba desde 2025 narconómina de “El Mencho”; orden de aprehensión se giró en noviembre

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Secretaría de las Mujeres informa colaboración con plataformas digitales; van contra la violencia digital

Secretaría de las Mujeres informa colaboración con plataformas digitales; van contra la violencia digital

¿Viajas por el AICM hoy?, esto sugiere el aeropuerto capitalino ante posibles afectaciones viales

¿Viajas por el AICM hoy?, esto sugiere el aeropuerto capitalino ante posibles afectaciones viales

Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA

Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México () alertó a sus usuarios ante posible complicaciones para el acceso vehicular a la terminal aérea este miércoles.

A través de X, informó que se prevén afectaciones en inmediaciones del aeropuerto ubicado en la zona oriente de la ciudad, por lo que recomendó a los viajeros anticipar su llegada si tienen un vuelo programado para hoy.

Ante esta situación recordó que los usuarios pueden llegar al estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva de Magdalena Mixiuhca, para de ahí desplazarse a la Terminal 2 del aeropuerto en el transporte gratuito que ofrece.

Lee también

El AICM también sugirió a quienes tienen programado un vuelo para este día desde o hacia el aeropuerto capitalino, consultar el estatus de su vuelo con la aerolínea respectiva.

Para este miércoles se prevén en las inmediaciones del aeropuerto, por lo que la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina desplegó un dispositivo de seguridad en los alrededores de las terminales 1 y 2.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]