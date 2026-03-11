¿Viajas por el AICM hoy?, esto sugiere el aeropuerto capitalino ante posibles afectaciones viales

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) alertó a sus usuarios ante posible complicaciones para el acceso vehicular a la terminal aérea este miércoles.

A través de X, informó que se prevén afectaciones en inmediaciones del aeropuerto ubicado en la zona oriente de la ciudad, por lo que recomendó a los viajeros anticipar su llegada si tienen un vuelo programado para hoy.

Ante esta situación recordó que los usuarios pueden llegar al estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva de Magdalena Mixiuhca, para de ahí desplazarse a la Terminal 2 del aeropuerto en el transporte gratuito que ofrece.

El AICM también sugirió a quienes tienen programado un vuelo para este día desde o hacia el aeropuerto capitalino, consultar el estatus de su vuelo con la aerolínea respectiva.

Para este miércoles se prevén manifestaciones en las inmediaciones del aeropuerto, por lo que la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina desplegó un dispositivo de seguridad en los alrededores de las terminales 1 y 2.

