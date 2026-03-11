Taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunciaron que a partir de este miércoles, y de manera permanente, realizarán movilizaciones en las terminales 1 y 2.

En la víspera del Mundial de Futbol, señalaron que el gobierno federal apoya “en lo oscurito” a las aplicaciones como Uber y DiDi para que trabajen sin pagar permisos.

Se prevé que las movilizaciones en la CDMX comiencen a las 9:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.