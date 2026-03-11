Más Información
Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior
Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo
Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA
Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma
Taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunciaron que a partir de este miércoles, y de manera permanente, realizarán movilizaciones en las terminales 1 y 2.
En la víspera del Mundial de Futbol, señalaron que el gobierno federal apoya “en lo oscurito” a las aplicaciones como Uber y DiDi para que trabajen sin pagar permisos.
Se prevé que las movilizaciones en la CDMX comiencen a las 9:00 horas.
