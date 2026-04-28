El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en colaboración con EL UNIVERSAL lanzan el Radar Arancelario, una plataforma digital que permite consultar la información más relevante sobre la política de gravámenes de Estados Unidos y su relación con México.

En el Radar Arancelario se pueden explorar los cambios en las medidas arancelarias decretadas desde febrero de 2025 por el presidente Donald Trump, así como su evolución a lo largo de los meses y su impacto en los socios comerciales de Estados Unidos.

La plataforma permite buscar de forma directa países y sectores afectados por los gravámenes, con base en un análisis que muestra cómo estos han sido utilizados para reconfigurar sectores estratégicos como el acero, el aluminio, las autopartes y los chips.

A través de una línea del tiempo, se puede seguir la política arancelaria de Estados Unidos y sus principales acuerdos comerciales, así como identificar a los países más afectados durante el segundo mandato del presidente Trump.

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También incluye un mapa interactivo de los aranceles aplicados a otras naciones, además de gráficas por sector y país que muestran los gravámenes vigentes y regímenes especiales, como la exclusión para productos que cumplen con las reglas del T-MEC.

La herramienta integra datos, fechas, reglas y fundamentos legales que permiten dimensionar el impacto de los aranceles en cada país. Cuenta además con una sección dedicada a México, principal socio comercial de Estados Unidos, que opera bajo un esquema dual: 0% para productos que cumplen con las reglas del T-MEC y 10% o el arancel sectorial correspondiente para los que no cumplen.

Entre sus funciones destaca un cálculo elaborado por el IMCO de la tasa ímplicita arancelaria aplicada a los principales socios comerciales de Estados Unidos durante 2025, que muestra cuánto se pagó en aranceles en proporción al valor de las mercancías importadas.

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Asimismo, se puede consultar el tamaño de las exportaciones e importaciones de Estados Unidos con sus socios comerciales. También existe un apartado específico sobre el conflicto comercial con China.

Además de estos datos, el radar reúne una selección de análisis sobre el tema con artículos publicados por el IMCO y el Gran Diario de México.

La herramienta está disponible en el siguiente enlace y se encuentra actualizada con información hasta abril de este año.

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