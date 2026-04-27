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Ante el incremento en los precios de los combustibles derivado del contexto internacional, la presidenta anunció un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) para disminuir las comisiones en los en gasolineras del país.

El objetivo de esta medida, explicó la Mandataria federal, es contribuir a reducir el costo final de la gasolina magna, premium y el diésel, en beneficio de los consumidores.

Durante la conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum Pardo detalló que el acuerdo fue alcanzado bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Edgar Amador, en conjunto con Emilio Romano Mussali, titular de la ABM.

“Hoy vamos a anunciar la en el pago de las gasolinas y del diésel, tanto para quienes pagan con tarjeta de crédito o débito como para aquellos que utilizan vales. Este es un acuerdo en el que participó desde Banco de México y las distintas asociaciones, coordinado por Hacienda”, señaló la presidenta.

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La titular del Ejecutivo federal subrayó que en este esfuerzo también participan empresas gasolineras y estaciones de servicio, y que uno de los principales objetivos es continuar reduciendo, particularmente, el precio del diésel.

Asimismo, destacó que la medida busca apoyar la ante el entorno internacional que ha presionado al alza los costos de los energéticos.

Sheinbaum adelantó que, como parte de la conferencia, el titular de Hacienda ofrecerá más detalles del acuerdo, mientras que el presidente de la ABM explicará la relevancia de esta estrategia para el sistema financiero y los consumidores.

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