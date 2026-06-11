Nogales, Sonora. Un grupo de 19 personas que presuntamente se preparaba para ingresar de manera irregular a Estados Unidos fue interceptado por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en una zona despoblada al poniente de Nogales, como resultado de un operativo coordinado de vigilancia fronteriza.

De acuerdo con información preliminar, el grupo fue detectado desde el aire por agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson, específicamente de la estación Three Points, quienes observaron a los migrantes del lado mexicano y notificaron a las autoridades nacionales para su intervención.

Al percatarse de la llegada de las fuerzas de seguridad, siete integrantes del grupo lograron huir del lugar.

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Las autoridades presumen que se trata de los presuntos “coyotes” o guías encargados de coordinar el cruce hacia territorio estadounidense.

En el operativo fueron aseguradas 12 personas, en su mayoría de nacionalidad mexicana y centroamericana, quienes fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para determinar su situación migratoria y brindarles la atención correspondiente.

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Autoridades llaman a no confiar en "coyotes"

Las autoridades destacaron que la acción forma parte de los esfuerzos de vigilancia y cooperación binacional para combatir el tráfico de personas y reducir los cruces irregulares en la frontera entre Sonora y Arizona.

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Asimismo, hicieron un llamado a la población migrante a no confiar en traficantes de personas, al advertir que estas redes suelen priorizar el beneficio económico por encima de la seguridad de quienes buscan llegar a Estados Unidos, exponiéndolos a riesgos como el abandono en zonas desérticas, accidentes o delitos.

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"Esta es la realidad de intentar cruzar la frontera ilegalmente, contrabandistas y guías no les importa tu seguridad. Cuando se enfrentan a la aprehensión, te dejarán atrás en el desierto, arriesgando tu vida y tu libertad", externó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).

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jecg