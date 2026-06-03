[Publicidad]
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó este miércoles que se investiga un posible caso de gusano barrenador en el sur de Texas.
En una publicación en X, el USDA dijo que “la muestra se encuentra actualmente en los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios (NVSL) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en Ames, Iowa, para realizar pruebas de confirmación”.
El departamento aseguró que se proporcionará “información actualizada tan pronto como estén disponibles los resultados”.
Lee también Confirman primer paciente con gusano barrenador en Nuevo León
La información se dio a conocer después de que el representante por Texas, Don McLaughlin, reportara que muestras por un posible caso de gusano barrenador detectado en un rancho ganadero en La Pryor, Texas, fueron enviadas a un laboratorio en Iowa para su análisis.
Las muestras, según McLaughlin, se tomaron a dos terneros del mismo rancho. El legislador dijo haber visto fotos y videos de los animales.
Apenas el martes se confirmó un caso de gusano barrenador en el estado mexicano de Coahuila, a 40 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
Estados Unidos mantiene cerrada la frontera con México a la importación de ganado, debido a los casos de gusano barrenador que sacuden a diferentes estados mexicanos.
mcc
[Publicidad]
Más información
Economía
Mundial fortalece perspectiva para empresas mexicanas; se prevé una derrama económica que supere los seis mil mdd
Espectáculos
"México 86" llega a Netflix: Diego Luna encabeza la película que revive cómo México consiguió el Mundial
Espectáculos
Alejandro Marcovich cumple 66 años y su hija Belá lo homenajea: "te estamos esperando para partir tu pastel"
Metrópoli
Activan alerta amarilla por vientos fuertes en 13 alcaldías de CDMX; se esperan rachas de hasta 59 km/h
Sección
“La moneda está en el aire”: Mauricio Ochmann abre la puerta a volver con Aislinn Derbez
Sección
¿Qué pasa si tomas proteína y no haces ejercicio? Esto dice la ciencia
Sección
Maestros de CNTE desatan caos en la SEP; irrumpen por la fuerza y vandalizan instalaciones. VIDEO
Sección
"Correr burócratas y bajar impuestos": Salinas Pliego revela qué haría como presidente de México y las redes estallan