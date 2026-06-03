El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó este miércoles que se investiga un posible caso de gusano barrenador en el sur de Texas.

En una publicación en X, el USDA dijo que “la muestra se encuentra actualmente en los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios (NVSL) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en Ames, Iowa, para realizar pruebas de confirmación”.

El departamento aseguró que se proporcionará “información actualizada tan pronto como estén disponibles los resultados”.

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La información se dio a conocer después de que el representante por Texas, Don McLaughlin, reportara que muestras por un posible caso de gusano barrenador detectado en un rancho ganadero en La Pryor, Texas, fueron enviadas a un laboratorio en Iowa para su análisis.

Las muestras, según McLaughlin, se tomaron a dos terneros del mismo rancho. El legislador dijo haber visto fotos y videos de los animales.

Apenas el martes se confirmó un caso de gusano barrenador en el estado mexicano de Coahuila, a 40 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Estados Unidos mantiene cerrada la frontera con México a la importación de ganado, debido a los casos de gusano barrenador que sacuden a diferentes estados mexicanos.

A case of NWS may have been detected in South Texas. The sample is now at USDA's National Veterinary Services Laboratories (NVSL) in Ames, lowa for confirmatory testing. We will provide updates the moment results are available.



We have already activated personnel on the ground… — Dept. of Agriculture (@USDA) June 3, 2026

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